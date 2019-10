El cabús o cola del tren, otra pieza del pasado

Como los maderos de San Juan, los productores agrícolas piden pan, no les dan. AMLO no les da ni hueso, y no hay nada que se les atore en el pescuezo.

Creo que a muchos, cuando el tren nos pasa cerca, que de ello no hay muchas oportunidades, en automático evocamos el pasado. Su silbato provoca encontradas emociones y nos eleva a nostálgicos momentos.

El tren de pasajeros prácticamente ha desaparecido en México. Si acaso queda El Chepe, que cubre la ruta de Los Mochis a Chihuahua; y otro más por a ahí, y a esperar a ver si se hace lo del Maya.

En el pasado, viajar en tren era muy común. Hoy solo quedan los de carga, y son escasos, pues esos trenes venían equipados con el famoso cabús o caboose, que era la cola de todos los vagones. Eran de color amarillo y aparentaban ser una pequeña casa. De hecho, llevaban baño, camas y una cocina.

La finalidad de ellos era hospedar a los conductores, no al maquinista, pues de la parte frontal a la cola del tren en ocasiones había grandes distancias, y la comunicación entre ambas partes era por radio.

Los conductores también accionaban los frenos del tren, revisaban la operación de las ruedas y el nivel de carga, y por las noches encendían unos faroles a ambos lados del cabús, por aquello de que se pudiera acercar por la parte de atrás otro convoy y evitar así una colisión.

Hoy, la palabra cabús solo queda en el baúl de los recuerdos y se utiliza como referencia para aquellas solteronas a quienes se les dice: «A ver si agarras algo, de perdida en el cabús». ¡Qué golpe tan duro!...