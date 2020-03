El cocurinu, un noble burro, acusado de rata

Continuamos con medidas extremas a causa del coronavirus, el aprendizaje será aleccionador, y como siempre ocurre, tras la tempestad, vendrá la calma, Así sea.

El burro, también llamado asno o pequeño caballo, es un animal noble y muy domesticado que se utiliza para trabajos de carga o de monta, aunque es lento y flojo, ha servido al hombre además para labores de labranza en la tierra.

Pertenece a la familia de los équidos al igual que los caballos y las cebras, de crines cortas y de orejas largas, y con ellas espantan moscas y moscos, pues le funcionan como ventilador.

Resulta que el cocurinu, era un burro muy famoso en el rancho La pitaya, donde 58 familias habitaban en casas sin cerco ni barda, y la ropa que se lavaba la tendían las mujeres a cielo raso y sin protección, no poseían lavadora, menos secadora, la talladera se realizaba en un lavadero de cemento.

Ambrosio, el dueño del cocurinu, era mañoso y se robaba la ropa cuando estaba seca, la arrastraba con el noble asno en una barrica que llevaba hasta su casa.

Cierto día, Gelasio lo cazó, y siguió la huella del arrastre marcada en el suelo, y dio con el clavo.

“Me robaste las chiras, Ambrosio, el rastro te delata”, acusó.

“No, Gelasio, te equivocas, yo no fui, ese robo lo cometió este pin… burro, y tantos garrotazos que le he dado pa que se le quite lo mañoso, pero no, sigue y sigue robando trapos”.

¡Qué golpe tan duro!