Encerrado y sin comer, el castigo para don Ramón

Se respiran aires semanasanteros. Huele a carnaval; aunque no haya, flota ese no sé qué en el ambiente.

Don Ramón Anzaldo, esposo de doña Concha, vecinos del Castillo Viejo, quien le comentamos la semana anterior que entregaba gramos de camarón y reportaba kilos, cargaba a cuestas la fama de buen tomador.

Llegaba “hasta atrás” a diario y renegando a más no poder. Doña Concha ya no soportaba la situación. El hotel de madera endeble que tenían era de dos plantas, la escalera la quitaban y ponían según las necesidades.

Una tarde, como de costumbre, Anzaldo llegó borracho y gritando. Su hijo, Walterio, le recomendó a doña Concha mandarlo a dormir a la parte de arriba. Total que no había huéspedes ese día, y así lo hicieron y quitaron la escalera. Le habían prometido que en el cuarto le esperaba una quinta de vino. Cosa falsa.

Su compañero de piso era un perico que doña Concha cuidaba con esmero. A la mañana siguiente, el señor se despertó con tremendo dolor de cabeza. Todo le daba vueltas y no encontraba cómo bajar a la cocina y empezó entonces a gritar: “Concha, el periquito tiene hambre, Concha, el periquito quiere masa”, y le hacía como perico: “curro, curro, curro, currito. Concha, el periquito no tiene agua, Concha, el periquito tiene sed”, y no le quedó de otra a la señora que poner la escalera.

El que en realidad tenía hambre y sed era don Ramón Anzaldo, que se moría de la cruda. ¡Qué golpe tan duro!