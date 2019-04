Guasave vs. Guamúchil, pleito de comadres en pasada Semana Santa

¡Vaya descontrol en Aseo y Limpia de Navolato! Después de Semana Santa se inundan los pueblos de basura, pues aún no terminan de recoger desperdicios en playas y balnearios.

Las relaciones entre vecinos siempre han sido difíciles. Cualquier detalle deriva en inconformidad de alguna de las partes, y en muchos de los casos el resultado es de enemistad.

Que si me taparon la cochera, que la basura, que el agua, que el ruido, que los chamacos, que la fiesta se prolonga hasta altas horas de la noche, que me sacaste la lengua, que me negaste el saludo. En fin, es poco lo bueno y mucho lo malo, de forma tal que por lo regular los vecinos casi nunca se llevan bien.

Guasave siempre ha sido el patito feo del estado, de allá brotan los peores chistes y hay un eterno pleito contra los habitantes de Ahome, pero ahora nació otra discordia de vecinos de parte de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, quien culpa a los de Guamúchil y Angostura como desordenados. Resulta que en la pasada Semana Santa quienes visitan la playa de Bellavista, que pertenece a Guasave, que en su mayoría son de Salvador Alvarado y de Angostura, dejaron un cochinero allá, además de que provocaron desorden con raicers, cuatrimotos y vehículos todoterreno.

La alcaldesa se enojó contra los de Guamúchil y los de Angostura, y como ellos no tienen playas, les recomendó que para la otra Semana Santa vean para dónde se van, pues ya no habrá tolerancia. Como quien dice: ya están como perros y gatos, o como niños chiquitos sacándose la lengua.

¡Qué golpe tan duro!...