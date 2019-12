Hoy es Nochebuena y mañana Navidad, a llevar la fiesta en paz

No hay crítica este día, es diferente a todos: la víspera de Navidad. Un abrazo y mucha paz a quienes nos leen.

La Nochebuena es hoy, cuánta ilusión abrigan los niños que deseosos esperan a Santa Claus y el amanecer de mañana para buscar sus regalos, a unos, muchos y costosos, a otros, pocos, y al resto, nada; la vida es desigual.

Sin embargo ese algo, esa magia de esta noche, no tiene sin igual, no se compara con otras, es esplendorosa, la más esperada del año por católicos, cristianos y otro tipo de creyentes: es el 25 de diciembre, el día en que el redentor nació. Muy hermosa es esta fecha, pero hay que llevar la fiesta en paz, no confundirnos, sino fundirnos es un abrazo fraternal.

Odios, rencores, discordias, malos momentos, hay que dejarlos atrás. Es tiempo de perdonar, de borrar todo aquello que nos causa daño; la vida es muy bonita y corta como para desperdiciarla en amarguras y resabios. Es momento de hacer un balance, pues se acerca el fin de año, y mañana es Navidad, el tiempo en que Jesús vino al mundo con el afán de unirnos a los unos con los otros, a sembrar la semilla del bien y a cultivar el amor y la paz.

La vida terrenal es un solo un suspiro, inicia esplendorosa en la niñez, se desarrolla plena entre juventud y madurez, y se acaba pronto entre enfermedades, achaques y dolencias en la pronta vejez, que aparece más temprano de lo que nuestra imaginación vislumbra. El mejor deseo, llevemos la fiesta en paz, y que el cielo derrame una verdadera lluvia de hermosas estrellas que ilumine siempre su camino… ¡Qué golpe tan duro!