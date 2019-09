Ni el Chapulín Colorado puede contra la basura

Existen hombres dedicados a la actividad política: muchos están enfermos, muy graves, padecen demencia mental.

Recordamos con cariño a don Lorenzo Valdez López (q. e. p. d.). Fue nuestro jefe y dirigió por muchos años EL DEBATE. Vivía en Los Mochis, y cada vez que visitaba Culiacán y le tocaba que lloviera, expresaba: “Ya están sacando la basura a la calle”.

Esa es parte de la cultura Culichi, no es nueva, lleva años, y lo peor es que nunca se va a acabar. La basura sale en bolsas de la casa, se arroja a la corriente bajo la lluvia, va y se atora en las rejillas del drenaje pluvial, y ¡zas!: vienen las inundaciones, y Culiacán se convierte en una pequeña Venecia.

Lo mismo ocurre en el medio rural y en el mar: los pescadores tiran todo al agua, no hay cultura, no hay conciencia, no hay cuidado por el entorno; lo contaminamos, lo dañamos, nos hacemos el perjuicio a nosotros mismos.

Por eso, en cierta parte, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tiene razón en renegar y

regañar a quienes tiran basura a la calle. No es la forma como lo hace, eso sí, le falta tacto y oficio político; pero, al final, hay una justificación, pero ya lo conocemos: se enoja hasta con su sombra y le incomodan los zapatos. Somos verdaderos ecolocos y cochinos en Culiacán, y como no valoramos ni hacemos caso, habremos de lanzar esta pregunta: y ahora, ¿quién podrá defendernos?

—Yo, el Chapulín Colorado. Que no panda el cúnico. No contaban con mi astucia.

¡Qué golpe tan duro!...