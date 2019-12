Pero mira cómo pican los moscos del Castillo, y pican

Tres alcaldes de Sinaloa, al menos, no van con Cuarta Transformación: Estrada Ferreiro, Benítez y Chapman, de Culiacán, Mazatlán y Ahome, meten la pata, la sacan y la vuelven a meter.

Los peces en el río es un villancico muy popular en estos días de Navidad, su origen y autor se desconocen, aunque se afirma que tiene influencia árabe y se popularizó en España a mediados del siglo XX.

El Castillo es un campo pesquero de la costa de Navolato, que con las lluvias de noviembre creó gran humedad, y no es la excepción, por todos lados brotó una plaga de moscos no común en estas fechas, pues se supone que no resisten temperaturas superiores a 22 grados. Con el tono de

Los peces en el río: “Los pescadores sufriendo, cada día hay más moscos que vienen enfurecidos y no respetan las fechas, atacan en el verano, igual que en primavera, lo hacen en el otoño, y también en el invierno”.

“Pero mira cómo pican estos moscos del Castillo, pero mira cómo pican a mañana, tarde y noche, pican y pican y vuelven a picar, estos moscos del Castillo, no se pueden acabar”. “Estos moscos del Castillo que no tienen llenadera, chupan sangre de a montón, el Gobierno no fumiga, pues hay mucha indiferencia y amanecen cada día, muy bien alimentados, pues parece que les dan hemostyl y vitaminas”. “No les hace el raid ni el flit, y se ríen de la gente, que al puro oscurecer arranca a esconderse, y parece que les dieron de equipo pala y güingo, lástima que ya no existen los señores de la cnep que tiraban ddt en sus jeeps de amarillo”.

“Pican y pican y vuelven a picar, no respetan las edades, si te pones repelente lo disfrutan como postre”. ¡Qué golpe tan duro!.