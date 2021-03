Qué golpe: llegó la vacuna, ¿y las jeringas, apá?

La pandemia del covid-19 arrasa con todo. Otro icónico negocio de Culiacán, la menudería la Escondida, cierra sus puertas para siempre; sus clientes se ausentaron.

La vacuna contra la viruela fue la primera en aplicarse en México, traída al país por el doctor Francisco Xavier de Belmis, en 1804. Se aplicaba de brazo en brazo; luego se realizaron otras: para la rabia, la polio y la tuberculosis, hasta la tan anhelada contra el covid-19.

Muchos recordamos que cuando nos vacunaron, de niños, en el brazo se nos levantaba una especie de burbuja que luego se reventaba y quedaba una perdurable marca similar a un sello que indicaba que estábamos inmunizados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vacunas e inyecciones intramusculares e intravenosas se aplicaban con una jeringa de cristal muy grande y unas agujas que, con el uso, perdían el filo y se tornaban ásperas, por lo cual la pompa dolía “machín” y el brazo ni se diga.

Cuando nos atacaba cualquier gripa, doña Elvira, una inyectadora de rancho, nos dejaba caer la neo-vina con tamaño jeringón, pero antes había que esperar a que las esterilizara mediante un hervor en una olla de peltre, y después ¡cuas!

Y ahora resulta que la semana pasada Sinaloa recibió una nueva dotación de vacunas para el covid-19 destinada a adultos mayores de Guamúchil y Navolato, pero no se pudieron aplicar porque no había jeringas, y ahí sí que ni modo de volver al tiempo de antes que cualquier raspón se curaba con saliva y le decían a uno: “sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana”… ¡Qué golpe tan duro!