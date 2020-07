Tiempo de lluvias y otra vez con elapagón de la CFE

Enredarse es tan fácil como comprar una cajita de chicles; desenredarse, he ahí la gran dificultad.

En el año de 1942, México entraba a la Segunda Guerra Mundial; el presidente Manuel Ávila Camacho dispuso entonces una serie de apagones en las ciudades como parte de los preparativos para despistar al posible enemigo, y la gente quedaba a escuetas en sus casas, oficinas y calles.

Toña la Negra compuso por ello la melodía El apagón, cuya letra aludía a las cosas que sucedían por falta de luz, y Yuri la popularizó en los años noventa, cuya letra hemos transformado:

Con el apagón qué cosas suceden, y en la Comisión ni están enterados. Mas para cobrar no hay ni qué les gane y, de lo contrario, pues te cae el corte, el refri no jala y el foco no prende, más en estos tiempos que hace viento y llueve.

más grave está en las rancherías, los campos pesqueros y la periferia, y no es por minutos, sino varias horas. Esta Comisión no tiene vergüenza, qué cosas suceden con el apagón.

La gente reniega con el calorón, pues el abanico ya se apagó y llegó el mosquero. Vamos para atrás, pues la Comisión pregona y repite que es clase mundial, ni siquiera llega a la regional.

Llegó el apagón de la Comisión, ya no se me agüiten. Compren más cachimbas y, pal calorón, aunque sea cartones, para que le echen aire como antes a todo el plebero… ¡Qué golpe tan duro!, con el apagón.