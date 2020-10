Tras los huesos de la política, como si fueran despensas

Después de la tempestad vendrá la calma. Gracias al gran creador del universo, hemos pasado el tercer trago amargo en nuestra salud.

Jajaja, ¡nomás reparten despensas, y ahí está el manchón de gente arrebatando! No quieren saber de dónde vienen ni qué contienen, lo importante es aperingar una, o si se puede más, una bolsa de mandado nunca estorba.

Y nuestros políticos son así, no tienen llenadera y el hueso nunca rechazan, y si tiene mucha carnita, mejor.

Son muchos y muchas quienes ya se están apuntando para aparecer en las boletas electorales del próximo 6 de junio de 2021. Habrá nuevo o mismo gobernador, diputados y alcaldes, y a quien le pregunte, sea del partido que fuese, responden igual: “Si mi partido y el pueblo así lo deciden, ahí estaré”.

Se rumora que Chuy Vizcarra ya se apuntó por Morena en su última oportunidad para la grande, y hace unos días escuchamos a la diputada morenista Graciela Domínguez Nava expresar: “Bueno, yo estoy cumpliendo mi tarea en el Congreso, mas si la gente cree que le puedo seguir sirviendo en cualquier trinchera y mi partido me considera, bla bla, no puedo decir que no”.

Es lo mismo. Señor, señora, que no le digan, que no le cuenten: los del PRI, los de Morena y los demás son iguales, no les alcanzan las despensas, no tienen llenadera… ¡Qué golpe tan duro!