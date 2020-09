‘Yo no fui’, Estrada Ferreiro y la noche del Grito

La vida es así, hoy te sientes con la salud al cien, y de repente todo se desmorona y tu rumbo cambia; somos seres vulnerables.

Jesús Estrada Ferreiro ha sido uno de los alcaldes de Culiacán más controvertidos de los últimos tiempos. Es equiparable a la marea: como sube, baja, o igual que la Chilindrina: “Como digo una cosa, digo otra”.

Para este caso es lo mismo, y el pasado 15 de septiembre en la noche del Grito en el balcón central de Palacio de Gobierno volvió a “robar cámara”, se metió como la humedad hasta quedar pegado al gobernador, Quirino Ordaz, e hizo a un lado al general Román Carrillo, comandante de la Tercera Región Militar.

Por televisión se veía cómo meneaba el dedito en señal negativa y le expresaba al gober: “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí”.

“Los reporteros son muy así, los del mercado también lo son, los camioneros ni qué decir, y de los baches que yo no fui. Que si las calles, que si la luz, de la basura, pues yo no fui. Tú me tienes que creer a mí. Yo no fui, yo no fui, no, no, no, yo no fui”.

“Y si no quieren ver baches, no pasen por donde hay baches”. ¡Qué golpe tan duro!