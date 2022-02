El desprecio a los frijoles, que es comida de pobres

audima

Llamamos viejos y arrugados a quienes han llegado al sexto piso de su edad, pero… ¿Nunca acaso nos hemos visto al espejo..?.

Los frijoles se domesticaron hace más de 8 mil años en América Latina y los Andes, y al igual que las habas, el soya y los garbanzos, pertenecen a la familia de las leguminosas.

Desde tiempos ancestrales es el alimento básico de los Mexicanos después del maíz, del frijol se dice que existen más de 70 variedades entre ellas el peruano, el flor de mayo, el negro, el azufrado, el mayocoba, el bayo y el yurimuni.

Y como todo en la vida, ahora a los frijoles los están enviando al rincón de los despreciados, pues según especialistas de la UNAM, su consumo ha bajado de 16 kilogramos al año por persona en México, a 9 kilogramos en el 2021, porque es comida de pobres.

En lo personal, recordamos aquellos frijoles refritos chinitos de la abuela paterna, que sabían a gloria, con queso seco rayado, los posagùes o tiernos y los puercos.. ¡Que delicia!.

Lo siguiente lo inspiró Jorge Peraza: “¿Es acaso el corazón donde se festa el afecto y el amor?, De ser así, digo entonces que tengo el corazón muy agradecido con los frijolitos, durante mi plebancia, a diario calmar mi hambre, pero jamás colmaron mi panza.

“Y aunque la barriga, no quedara llena, siempre los frijolitos me dejaban el corazón lleno de contento, ¿Con que los condimentaba mi Amá Aurora, Cual era el origen de su sabroso sazón?... A mí me parece, que su sazón radicaba, en que al guisarlos, le ponía demás lo que tienen las madres para con sus hijos, muchísimo amor”.

“A mi vez, yo ponía siempre un condimento de igual calidad, ¡Mucha hambre, pura hambre!... ¡Que golpe tan duro!