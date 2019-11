La comunicación: del pictograma, al telefonema y hasta el internet

La tristeza y la nostalgia envuelven a nuestras almas en estas fechas de fin de año. Difícil, pero no imposible. ¡Ánimo, mucho ánimo!

En los ochenta conocimos en Guamúchil a Alfonso “Güero” Cano. Era —porque ya murió— una especie de Ciro Peraloca: arreglaba de todo. Un verdadero genio.

Fue contratado entonces por EL DEBATE para que resarciera algunas fallas de las rotativas tanto de Los Mochis como de Culiacán, mas para poder hacerlo debía empinarse varias botellas de cerveza; de lo contrario, no le llegaba la inspiración.

De su terminología escuchaba la palabra telefonema: se refería a que cuando lo necesitaran, le hablaran por teléfono a su casa; pero resulta que telefonema significa “mensaje que se transmite por escrito cuando se recibe en una oficina y luego se hace llegar al destinatario final”. De ahí, pues, que la comunicación nació con el pictograma, que se establecía a través de signos y figuras; luego las tablillas de arcilla, implantadas por las culturas mesopotámicas, sumerias y micénicas, entre otras.

Así, los náufragos hacían llegar sus mensajes en botellas; los indios, con señales de humo; luego los jeroglíficos implementados por los egipcios y otras culturas, hasta llegar a la carta y la imprenta, más el telégrafo y el radiograma, y hoy el internet.

El Güero Cano medía el tiempo entre Guamúchil y Los Mochis por botes de cerveza. Debía tomarse cinco, pero una vez renegó del chofer que lo transportaba: “Iba muy recio, apenas hice tres botes en el viaje. Ya no me mandes con ese muchacho, me va a matar”.

¡Qué golpe tan duro!...