Pedro Infante, de mullida cama a humilde catre

Sencillez y humildad van de la mano, pero pocos las sabemos adoptar, el dinero lo destruye.

Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, y luego adoptó como su segundo hogar a Guamúchil Salvador Alvarado, murió el 15 de abril de 1957 en plena flor de su vida en un accidente de aviación.

Dejó un gran legado musical y cinematográfico, y millones de admiradores que lo consideran un ídolo.

La región del Évora está llena de Pedro Infante, abundan fotos y recuerdos en infinidad de lugares, sin descartar al museo que en su honor se ubica en Guamúchil, bajó la magistral dirección del locutor José Antonio Valenzuela Meza.

En Mocorito vive Marco Antonio Medina, hombre que admira a Pedro Infante, al grado que desde hace varios años lo caracteriza en su aniversario de nacimiento y muerte y para ello se compró una moto y un convertible rojo, similar a los que usaba el artista y ha personificado a “Pepe El toro”.

Todos hablan de Pedro, su ídolo, quien dicen que en Huatabampo Sonora, un fin de año lo contrataron para actuar en un evento privado, cuando terminó el compromiso, cientos de gentes lo esperaban en la calle y sin decir nada, se fue a cantarle a su pueblo.

Cuando llegaba a visitar a sus amigos de Guamúchil, ya en pleno éxito, le preguntaban: “¿En qué hotel te vas hospedar?”…Él les respondía: “Que hotel, ni que hotel, sáquenme un catre aquí al portal, yo me duermo con mi pueblo, no me han anden con fanfarronadas”… ¡Que golpe tan duro!