‘Robertón, el tendero’ vendía de a poquito. ‘¿Y a los otros que les doy?’

Esta frase es para la reflexión: “El río nunca va a la inversa, así que trata de vivir como un río, olvida tu pasado y concéntrate en tu futuro, siempre sé positivo”.

Roberto Sosa fue un comerciante de la vieja guardia, “Robertón el tendero” le llamaban en las Bebelamas de Sataya, un pequeño y legendario pueblo del municipio de Navolato a donde llegó por los años cincuenta.

Se estableció en una vieja casona construida con paredes de vara tramada, enjarradas con barro y techumbre de zacate endémico del lugar, llamado tabay, en la cual vivía y regenteaba su tendajón, único en el lugar.

Los abarrotes de antes no tenían competencia, no había supermercados ni tiendas departamentales ni de conveniencia, el tendero era el rey.

“Robertón” vendía de todo, pero su inventario era reducido, su capital no alcanzaba para más, era renegado y exigente con los clientes, no a todos les “fiaba” ni les daba libreta de “apuntado pa la raya”.

Así es que si alguien le preguntaba: “¿hay frijol, Robertón?”. Respondía: “Claro, si no ¿que estoy haciendo aquí?”. “Quiero un kilo”. ”Ah, no, nomás te voy a vender medio kilo, porque después se me acaba y que le vendo a los demás”.

Al que pedía medio kilo de azúcar le vendía un cuarto y así sucesivamente, pero un día un cliente descubrió que exhibía una caja llena de chocolates tres coronas: “dame todos los chocolates”, le pidió. “Ah, no, esos no los vendo, son para mí, no ves que soy diabético, si te los llevas, me muero”. ¡Qué golpe tan duro!