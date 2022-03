Rosario Torres, tranquila, sin recibir notificación alguna del caso Nafta

audima

Ninguna notificación. Para la secretaria de Turismo, lo declarado por el alcalde queda en esto. Rosario Torres fue señalada por el alcalde Luis Guillermo Benítez entre los tres exfuncionarios municipales a quienes él dice responsables del manoseado tema de Nafta y la friolera de millones que fue obligado el municipio a pagar. En platica telefónica con este reportero, Torres aseguró que hasta ese momento no había recibido ninguna notificación. Que desde hace más de 20 años se ha desempeñado como servidora pública y nunca ha tenido nada que se le cuestione. Torres señaló que en estos momentos está dedicada en su trabajo y la responsabilidad que le designó el gobernador Rubén Rocha Moya. “No tengo tiempo qué perder. Estoy trabajando en lo que es mi responsabilidad, el turismo y nada me desvía mi tiempo.” Y comentó que este año cerrará Mazatlán con 140 a 150 arribos de cruceros turísticos. Ayer, por cierto, arribó por primera ocasión uno de los cruceros más lujosos que cubren la ruta a Mazatlán. Más de 4 mil turistas entre pasajeros y tripulantes trajo este buque. Sobre el tema de Nafta que pretende el alcalde adjudicarles a Torres, además al exalcalde Carlos Felton y al exsindico procurador Javier Magaña, la hoy titular de Turismo en Sinaloa insistió que nada tiene qué opinar porque sencillamente no ha recibido ninguna notificación. “Ya que se dé, si es que se da, entonces tendré elementos para comentar”. El escándalo del caso Nafta es un tema que parece volverá a tomar revuelo.

Movimiento Ciudadano y Cuen. El fundador del Partido Sinaloense y actual secretario de Salud tendrá que analizar los escenarios políticos que se le presentan de frente a las elecciones del 2024. Hoy, Melesio Cuen está acotado políticamente. Su cargo se lo impide para poder operar libremente políticamente. Pero vendrán tiempos de definiciones. Sabe que para estar presente en los comicios del 2024 es necesario contar con el apoyo de por lo menos un partido federal. Y este podría ser el Partido Movimiento Ciudadano. Es una posibilidad. No se puede descartar ninguna. Bueno, salvo Morena, que está visto, ha desatado una campaña contra el PAS, con intención de desmantelarlo. De mermar su presencia y posiciones. Cuen-MC es un escenario que no se puede descartar. Sobre todo, cuando muchos saben de su relación más que cordial con el líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Podría venírsele la noche. La Auditoría Superior de la Federación trae unos pendientes por aclarar con el Gobierno Municipal de Mazatlán. Se menciona que hay alrededor de 800 millones de pesos observados por la ASF. Y nos comentan que son del 2019 y 2020, las observaciones. Pero además nos señalan que el alcalde Luis Guillermo Benítez ya no cuenta con tiempo para intentar solventar esas observaciones de la Federación. Es decir, ya el plazo terminó y ahora tendrá que afrontar las consecuencias que acuerde la Auditoría Superior de la Federación. El caso es más que delicado. Y tal vez “El Químico” está buscando desviar la atención con declaraciones mediáticas, porque al parecer sabe lo que se avecina. Habrá que estar pendientes.

El Sindicato de la UAS, en la mira. Desde el Tercer Piso del Palacio de Gobierno salió la orden: Métanse con todo para ganar la elección que se realizará para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAS. Ya fracasaron con la Sección 27, la 53, la de la UAdeO. Ahora van por la UAS. No hay nada oculto bajo el sol. Les falla la operación política.