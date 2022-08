Instrucciones generales para ampáyeres

En el beisbol existen muchas reglas y normas que se deben de acatar en todo momento para que se lleve un buen control de un partido. Tanto peloteros como mánageres son los responsables de lo que sucede sobre el terreno de juego, pero los señores ampáyeres son los encargados de vigilar que se cumplan y se hagan cumplir cada uno de los lineamientos. Aquí daremos a conocer algunas instrucciones que el reglamento recomienda para que se lleve a cabo un trabajo digno y requerido por todo ampáyer. Lo que aquí leerá está escrito en el libro de reglas, cosa que muy pocos jueces aplican al pie de la letra.



REGLAS QUE SE DEBEN DE APLICAR. Los ampáyeres no deben entablar conversaciones con los jugadores en el campo de juego. Manténgase alejado de la caja de “coach” y no converse con el “coach” en funciones. Mantenga su uniforme en buenas condiciones. Esté alerta y activo en el terreno de juego. Sea siempre cortés con los directivos de los equipos, evite visitar las oficinas de los equipos y familiarizarse innecesariamente con los directivos o empleados de los equipos. Cuando usted entre a un estadio, su única función es la de actuar como umpire del juego como representante del beisbol.

No permita que la crítica le impida analizar cuidadosamente aquellas situaciones complejas que puedan ocasionar que un juego sea protestado. Lleve siempre consigo el libro de reglas. Es mejor consultar las reglas y detener el juego por 10 minutos para resolver un problema difícil, que perder un juego por una protesta y que tenga que volverse a jugar. Haga que el juego sea dinámico. A menudo el juego de beisbol se favorece por el trabajo enérgico y diligente de los ampáyeres. Usted es el único representante oficial del beisbol en el campo de juego. Frecuentemente es una posición exigente que requiere mucha paciencia y buen juicio, pero no olvide que el elemento esencial para resolver una situación difícil es controlar su temperamento y el autocontrol.



LOS AMPÁYERES TAMBIÉN SE EQUIVOCAN, NO SON MÁQUINAS. Seguramente cometerá errores, pero nunca trate “compensar” después de haber cometido un error. Tome las decisiones tal y como las vea y olvídese de cuál es el equipo local o el visitante. Mantenga siempre su vista sobre la bola mientras esté en juego. Es más importante saber dónde cayó un elevado, o hasta donde llegó una bola tirada, que si un corredor falló o no en tocar una base. No cante las jugadas apresuradamente, ni se vire muy rápidamente cuando un fildeador esté realizando un tiro para completar un doble play. Tenga cuidado con las bolas que se caen en el suelo luego de haber declarado “out” a un corredor. No corra hacia una jugada con el brazo levantado o abajo señalando “out” o “safe”.



EL AUTOCONTROL ES ESENCIAL. Espere a que termine la jugada antes de realizar cualquier movimiento con los brazos. Cada equipo de umpires debe desarrollar unas señas simples, de manera que el ampáyer indicado pueda corregir una decisión claramente equivocada una vez esté convencido de que ha cometido un error. Si está seguro de haber decidido la jugada correctamente, no se deje presionar por las insistencias de los jugadores en que “pregunte a otro ampáyer”. Si no está seguro, pregunte a uno de sus compañeros. No lleve esto a los extremos, manténgase alerta y cante las jugadas que le pertenecen. ¡Pero recuerde! El requisito principal es tomar las decisiones correctas. En caso de duda, no vacile en consultar con su compañero. La dignidad del umpire es importante, pero nunca tan importante como “estar en lo correcto”.