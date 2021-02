Rosy Fuentes de Ordaz heredará un DIF Sinaloa fortalecido y con estructura

El rostro sensible del Gobierno. La cara bonita. La agradable. La cara sensible que trae consigo las mayores satisfacciones cuando se ejerce con entrega es, sin duda, el DIF. Ayer, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, rindió su cuarto informe de trabajo. Un documento que da cuenta de una intensa actividad desarrollada desde el mismo arranque de la actual Administración. Rosy Fuentes de Ordaz le imprimió su sello personal al DIF. Encabezó jornadas de trabajo que llevaron programas de apoyo a los que menos tienen, tanto a la zona rural como urbana, a la montaña y a la costa. Los programas, los apoyos no tuvieron intermediarios. Todos, absolutamente todos, fueron entregados directamente a quienes los necesitaban y supervisados por un equipo de trabajo que integró Rosy Fuentes de Ordaz, que en verdad han rendido excelentes resultados. Cuando una presidenta del Sistema DIF Sinaloa rinde los resultados que ha rendido Rosy Fuentes de Ordaz, se convierte en uno de los principales soportes de un Gobierno estatal como el que hoy encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel. La forma en que ha conducido al DIF Sinaloa la señora Rosy Fuentes de Ordaz se asemeja a las acciones de Gobierno que realiza Ordaz Coppel. Cercano y directo a la gente. El legado que dejará la señora Fuentes de Ordaz será importante para los años por venir. Sus programas que llegaron para quedarse y la infraestructura de apoyo para los más necesitados.

Otra de la pareja del Químico. En el escándalo de corrupción que se ha desatado en el Instituto Municipal del Deporte, una hermana de la pareja del alcalde podría estar involucrada. Diana Peña Chico, hermana de la señora Gabriela Peña Chico, pareja del alcalde Luis Guillermo Benítez, es mencionada en un audio que circula con la voz del titular del Imdem, Humberto Álvarez. No es la primera ocasión que la pareja del Químico se ve envuelta en los escándalos de corrupción que se han hecho públicos. Apareció en el caso del Instituto de Cultura. La mismísima síndica procuradora, Elsa Bojórquez, en su momento denunció que muchos familiares de la pareja del alcalde cobraban en el Ayuntamiento. Desde hace más de un año se ha especulado que las manos de la pareja del Químico están metidas en prácticamente todas las dependencias municipales. Entre ellas Cultura, Acuario y ahora, recientemente ventilado el caso del Imdem.

16 se apuntan para alcalde por Morena. No se ría, por favor… No se ría. Pero 16 son los nombres que circulan y que dan cuenta de que se registraron en Morena como aspirantes a la alcaldía de Mazatlán. Hay de todo, como en botica. Y aparece en esta lista el nombre del Químico Luis Guillermo Benítez. Pero si esta rebatinga morenista se observa en Mazatlán; en Culiacán, Ahome y Guasave es prácticamente lo mismo. El ciudadano deberá de tener cuidado en revisar las trayectorias, conocimiento, experiencia y conducta de quienes queden como candidatos. Deberá de tener, ahora sí, cuidado por quién votar. Porque el 2018 les pidieron que votaran a “ciegas” por todos los candidatos de Morena. Y hoy ya se han dado cuenta de las condiciones en que tienen a los principales municipios de Sinaloa y que como legisladores pasaron de noche.

¿Y las vacunas? El uso político del anunciado programa de vacunación contra el COVID-19 es más que evidente. No se entiende por qué los trabajadores de Gobierno conocidos como “Ciervos de la Nación” estén siendo vacunados primero que los trabajadores de la salud. Pero son los operadores que utilizó Morena en el 2018. Hay tanto ruido en torno a las vacunas, que el mismo Gobierno se encarga de meterle más.