Rubén Rocha Moya aseguró que no intercedió en el gabinete del alcalde electo Gerardo Vargas

Aprontados. Algunos pasistas en Ahome empezaron a revisar el organigrama del sector salud para tratar de colarse luego de que ayer quedó más claro que el presidente de ese partido en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, va como secretario de Salud. Eso tras reunirse con el gobernador electo Rubén Rocha Moya para tratar el tema y en el que no se le dio la que quería, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, porque va para una mujer, y la de Desarrollo Económico ya está perfilado para Javier Gaxiola Coppel. Así, los pasistas ya le echaron el ojo a la Jurisdicción Sanitaria, los centros de salud y sus estructuras aunque no sean médicos. De hecho, en donde quedara le iban a llegar a Cuen Ojeda para que les diera “un huesito”. Después del 1 de noviembre se va a saber qué perfiles van a esas posiciones y, por consiguiente, si la Secretaría de Salud pasa o no a formar un bastión electoral del Partido Sinaloense. A esperar los perfiles de los nombramientos entonces.

Divididos. Por cierto, dicen que la regidora electa del Partido Sinaloense en Ahome, Marysol Morales, está como agua para chocolate porque Cuen Ojeda la hizo a un lado y nombró a Carlos Roberto Valle Saracho como coordinador de esa fracción en el Cabildo. De hecho, Morales ya se presentaba como coordinadora. ¿Qué fue lo que pasó? Se habla que la presidenta del PAS en Ahome, de la noche a la mañana se desvive más por el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros que por Cuen Ojeda, quien le puso oído a Valle Saracho, que se le metió como la humedad. Lo que muchos ven por adelantado es que Morales va a mandar por un tubo a su coordinador a la hora de la hora. Digan lo que digan, esa fracción llega dividida.

La atención. Los primeros nombramientos que extendió el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros para su gabinete pasó la prueba del ácido. Los más conocidos son Genaro García Castro, que va como secretario; Carlos Cota Soto, que va a Comunicación Social, y Ramón López Félix, que va a Salud, sobre los que no hubo una reacción contraria entre los sectores de la sociedad ahomense. No están quemados, pues, como tampoco Antonio Vega, que va como tesorero; Verónica Medel a Turismo; Magdalena Rocha al Instituto Municipal de la Mujer, y Feliciano García a Servicios Públicos Municipales. La primera hornada no se chamuscó, pero ¿qué tal la segunda? La atención está en quién o quiénes van a ser el prietito en el arroz.

Desmarque. Contrario a la percepción que existe en Ahome, el gobernador electo Rubén Rocha Moya aseguró que no tuvo nada que ver en los nombramientos que hizo público el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. ¿Y Magdalena Rocha, que aparece en la primera lista y que viene siendo la esposa Ascensión Zepeda, su operador en Ahome? Hasta eso que Rocha Moya reconoció que Vargas Landeros lo consultó sobre los hombres y mujeres que lo acompañaran en el gabinete, pero se desmarca con un argumento de peso: la definición del gabinete municipal es facultad del alcalde y en la que no se mete. No falta quién diga que eso es en teoría y más cuando algún presidente municipal le corre la cortesía política.

Los amarrados. Jesús Gerardo Sañudo Gaxiola, Roberto Hamilton Romero, Jesús Manuel Galaviz, Ricardo Javier Báez, Martín Román Cota, Juan Carlos Serrano y Jairo Alfredo Soto ya la hicieron. Integran la Comisión de Entrega-Recepción del alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, y que hizo saber por escrito a la alcaldesa Nubia Ramos. El equipo va a ser coordinado por Mayra Osorio, síndica procuradora electa. Los que están enterados aseguran que estos de seguro van al gabinete de Gildardo Leyva.