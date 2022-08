En medio de la disputa política desatada por la intervención del Partido Sinaloense (PAS) en los procesos internos de Morena, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha perdido la mesura y se encuentra metido de lleno como protagonista principal de la guerra partidista. Ante los cuestionamientos de la prensa, no ha dudado en hablar fuerte y denostar la participación de la militancia pasista en la elección de consejeros. Sentencia ante los micrófonos y las cámaras que el Partido Sinaloense ya no es aliado de Morena. La guerra es total. En los últimos días, el gobernador ha ejercido una barrido de funcionarios estatales ligados al partido morado. Ha preferido el nombramiento de panistas y priistas a los militantes que alguna vez lo ayudaron a llegar hasta la gubernatura. En esencia, Rocha Moya no hace lo que otros gobernadores en su tiempo no han hecho en los ámbitos de los partidos, solo que en esta ocasión, las formas son otras.

Alguien no está haciendo bien su trabajo en el Registro Público del Estado, que las máquinas que expiden las actas de nacimiento no sirven. Esta situación se ha prolongado por varias semanas sin que haya una solución definitiva. Los que más han resultados afectados por esta deficiencia son los habitantes de las comunidades rurales, quienes sin saber del desperfecto del sistema, viajan hasta la capital del estado solo para deambular de dependencia a módulos de trámites del estado, sin obtener sus documentos. Pierden así dinero, sufren el intenso calor y hambre solo para regresar con las manos vacías a sus pueblos. Algo parecido refieren los habitantes de las zonas urbanas, cansados ya por este problema. Margarita Villaescusa Rojo debería de poner mucha atención a este tema.

Con bombo y platillo, el Gobierno del estado presumió ayer que la misma Secretaría de Economía en México refiere a Sinaloa como el único estado de la República que ha disminuido el precio de la tortilla desde que a principio de agosto se anunció un incremento a 25 pesos. Y es que desde la semana pasada, el Gobierno del estado hizo un convenio con los industriales de la masa y la tortilla para dejar en 23 pesos el precio del kilo de este alimento básico. No obstante, bien haría que el gobierno de Rubén Rocha Moya hiciera una labor de verdadera inspección, pues no todos los vendedores están respetando este acuerdo y mantienen el precio de 25 pesos el kilo.

Mucha expectativa está generando el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán con la organización de las fiestas de fundación de Culiacán. Las celebraciones que se realizarán en septiembre podrían tener como elenco a Gloria Trevi, Moderatto o Ximena Sariñana. Eso según las declaraciones del titular de esta dependencia, Carlos Alfonso Ramírez Reyes, quien asegura que ha mantenido pláticas con los representantes de estos artistas. Otros son los Claxons y la Sonora Dinamita. Esperemos que la dependencia logre un buen acuerdo y concrete un elenco de altura para cubrir las expectativas de los habitantes de Culiacán y que estos no queden desencantados después de tener la expectativa de disfrutar la actuación de artistas de buen nivel.