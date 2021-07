Rubén Rocha Moya no tiene pretexto para no cumplir lo que prometió a los sinaloenses

Sin pretexto para no cumplir. Rubén Rocha Moya, gobernador electo, tiene todo a su favor. Cuenta con el apoyo del Gobierno Federal. Y eso es bastante. Tiene a su favor una mayoría en el Congreso del Estado, que sin duda la dará certidumbre jurídica y confianza para gobernar por lo menos tres de sus seis años de gobierno. Por todo lo anterior, no hay motivos para que Rocha Moya no les cumpla a los sinaloenses. Las expectativas son altas. Y tendrá que cumplirlas. No hay pretexto que valga para no hacer un buen papel. Atrás quedó la elección con sus lecciones nada gratas por quienes apoyaron el triunfo electoral de Rocha Moya. Hoy está frente al más grande de los retos de su vida. Y el primer paso será la conformación de su gabinete. Y ahí es dónde se sabrá de qué está hecho Rocha Moya. Si se deja influenciar por quienes actuaron en su campaña y que pretendan cobrarse con cargos públicos. Se verá. Porque por citar un caso, no vemos a un líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, conformarse con migajas. Cuen llega a este momento con una importante fuerza que le dan alcaldes y diputados locales de su partido. Y desde hoy como antes, todos sabemos que la meta de Cuen es alcanzar la gubernatura. Con Rocha Moya surgen nombres que aun cuando son conocidos, poco o nada tienen de experiencia en cargos de toma de decisiones, y claro está, asumir sus consecuencias. Por ahí estará la prueba. Por lo pronto, las especulaciones de nombres que van y vienen para la conformación del gabinete seguirán.

Se impone la lógica. El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, nos comentó directamente. El retorno a clases presenciales “será voluntario”. Y aplica, nos aseguró, a todo tipo de regreso semipresencial en el próximo ciclo escolar. Nadie, absolutamente nadie, está obligado, como padre de familia, a enviar a sus hijos a las escuelas a tener clases presenciales. La instrucción a Sinaloa del retorno a clases llegó del Gobierno Federal. El mismísimo presidente López Obrador lo anunció ayer, se encuentre el país cómo se encuentre. Vuelve a minimizar la pandemia, ahora en su tercera ola. Por cierto, el Gobierno Federal pretendía que el próximo ciclo escolar concluya el 30 de julio, pero eso no aplica en Sinaloa. Por el intenso calor que se registra en esas fechas, se decidió y se aceptó que concluyera el ciclo el 14 de julio. El tema del regreso a clases presenciales es sin duda algo muy delicado. Porque primero está la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos. De la Niñez mexicana.

De que la perra es brava… Hasta los de casa muerde. El refrán aplica con el zipizape que está protagonizando Jorge Contreras. Considerado el “amigo de confianza” que llegó desde hace dos años y medio a estar cerca, muy cerca de Luis Guillermo Benítez, ahora andan de la greña. Contreras primero se desempeñó como secretario particular del “Químico”. Desde donde le declaró, claro está que por instrucciones del alcalde, una guerra soterrada a la anterior titular de prensa, Martha Mendívil, hasta que lograron sacarla. Contreras se fue a prensa. Y de ahí a la Operadora de Playas. Hoy lo han cesado y denunció al alcalde, su antiguo amigo, de acoso laboral. Demanda una indemnización que a todos los que han salido de esta administración se las han negado. Su cese es el sello de la casa. Más de 17 exfuncionarios que llegaron junto con “El Químico” renunciaron o fueron cesados. Pero no solo eso, el alcalde a muchos los acusó de rateros. Claro está, sin ofrecer pruebas.

