Rubén Rocha critica a alcaldes que salen de sus municipios

Jalón de orejas. Dicen que los oídos le chillaron al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras que el senador Rubén Rocha Moya criticara a los presidentes municipales que se salen de sus municipios para ir a otros con fines de posicionarse bajo el pretexto de llevar apoyos. Eso lo expresó Rocha Moya con dedicatoria al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, quien le disputa la candidatura de Morena a la gubernatura. Sin embargo, Chapman no se pudo librar de esa “pedrada” porque hace lo mismo que Benítez cuando soñaba ser gobernador, lo que parece cambió por su reelección. A algunos les sorprendió la postura del senador morenista, pero a otros no tanto porque ya se dio cuenta que lo que necesita es ajustar su mensaje a lo que quieren escuchar los sinaloenses para ganar simpatías. Y estos alcaldes, al igual que el de Culiacán, Jesús Estrada, son un blanco perfecto para ese propósito, ya que tienen una pésima imagen. Sin embargo, el tiro le puede salir por la culata porque se le responsabiliza de operar la protección en el Congreso del Estado hacia Chapman. Salvo que haya cambiado de parecer y más ahora con la derrota de Morena en Coahuila e Hidalgo, porque los analistas dicen que lo mismo puede ocurrir en Sinaloa en el 2021 en parte por la forma de gobernar de los alcaldes.



Nada para nadie. Los priistas en Ahome no dejaron de sorprenderse por la “estancia prolongada” del presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, durante casi una semana que culminó con la incorporación a las tareas partidistas a un ruelista de cepa, al regidor Raúl Cota, con lo que se manda el mensaje de inclusión. A muchos le quedó claro que Valdés le puso especial interés en dejar en claro que no hay nada para nadie para la candidatura a la alcaldía de Ahome. Además, que para recuperar la alcaldía es necesaria la unidad interna que algunos parece que pierden de vista por sus apetitos de poder, que se corre el riesgo que se desborden por los nuevos aires que corren tras el triunfo priista en Coahuila e Hidalgo. Lo cierto es que los priistas están revividos.



Bocabajeados. Contrario ocurre con los morenistas que a dos días del descalabro electoral en Coahuila e Hidalgo no terminan de repartirse las culpas. Andan bocabajeados. En una analogía, algunos morenistas sostienen que si imponen candidatos como lo hicieran en esos dos estados, va a pasar lo mismo en Sinaloa y Ahome. En este municipio ven que el principal problema es el alcalde Chapman, que aparte de gobernar con los pies, es el que provoca la división interna. Dicen que ya su gente le empezó a atizar a José Borunda para que sea depuesto como dirigente. Pero este y otros van a presionar en esta nueva coyuntura para que los diputados locales destituyan a Chapman si es que se quiere medio rectificar el camino para sostener la alcaldía en el 2021.



Efecto contrario. En lugar de causarle un daño de imagen al líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez, el alcalde Chapman lo relanzó al ordenar eliminar los logos de su deportivo en los estadios del municipio. Y es que al promotor deportivo lo victimizó no solo ante los deportistas sino ante la sociedad ahomense. A tres días de esa acción, las voces de rechazo se están multiplicando y ya corre la versión de que están actuando contra el líder sindical porque está bien posicionado y lo quieren bajar. Algunos dicen que si esta es la intención, se equivocaron de estrategia.



Visto bueno. Dicen que la directora de la Escuela Normal del Valle del Fuerte, Maribel Vega Quintero, se encargó de socializar que el gobernador Quirino Ordaz le dio luz verde para la alcaldía de El Fuerte. Que es la buena. Cierto o no, Vega Quintero aprovechó la coyuntura de la pasada visita del gobernador para sorprender a más de uno con que ya es la de la línea. ¿Será?