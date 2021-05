Rubén Rocha vino a Ahome para fortalecer su posición y la de Gerardo Vargas

Refuerzo. El candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se dejó venir a Ahome con la intención de seguir fortaleciendo su posición en tierra del candidato priista-panista-perredista Mario Zamora Gastélum. Además, de darle impulso al candidato a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros, con quien comió en conocido restaurante para luego asistir a un acto grande en un salón por la Mochis-Topo. Como era obvio, dicen que a Rocha Moya se le vio más confiado por los números que arrojó la encuesta de EL DEBATE, en la que ya prácticamente alcanzó en Ahome a Zamora Gastélum. Sin embargo, la consigna que dejó fue no confiarse porque los priistas se alertaron y le están metiendo todos los kilos.

Defender la plaza. Y no está equivocado porque hasta Wendy Ibarra, esposa del candidato priista a la gubernatura, se concentró en Ahome para reforzar la campaña de la coalición. Acompañó a Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03, a un recorrido por el ejido Águila Azteca. Estos por este lado y el candidato priista a la alcaldía Marco Antonio Osuna y el exalcalde Álvaro Ruelas Echave por el lado de El Carrizo no se van a dejar comer el mandado en ese distrito. En El Carrizo cerraron filas Aristeo Verdugo, Pedro Esparza, Ramón Leyva, Donato Sauceda, Talo Merino, Manuel Hernández, Ángel Gómez, entre otros. Se dice que a lo que le tiran es a recuperar el voto verde en la zona rural, respaldado por el voto duro del PAN en la ciudad. No andan tan despistados.

El otro frente. Y los priistas-panistas-perredistas van en todos los frentes: ayer denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales el hecho de que se están utilizando los programas sociales federales para apuntalar al candidato de Morena a la alcaldía. Y es que se utiliza el padrón de beneficiarios de estos programas para mandarles cartas membretadas y firmadas para condicionar el voto a favor del candidato morenista. Además, van a denunciar ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa al candidato del PT, Domingo Mingo Vázquez, por hacer campaña en oficinas públicas sin permiso. Los líderes del PRI, PAN y PRD, César Gerardo, Karely Soto y María de los Ángeles Valenzuela, no dejan pasar una.

Aliado incómodo. Al tiempo de que se vio que el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo Mingo Vázquez, le inyectó recursos a su campaña, surgió la versión de que se alió con el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman. No faltó quien le diera fuerza a eso con el hecho de que los jefes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recibieron al promotor deportivo en las instalaciones para que hiciera labor de proselitismo con los agentes en el cambio de turno. Muchos dicen que el director de la corporación, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, no lo hubiera permitido si no tuviera el aval de Chapman, candidato de Morena a la diputación federal pluri. Lo cierto es que todo parece que el líder sindical electricista está dispuesto a aliarse con el que sea con tal de concretar su proyecto de la alcaldía. El problema es que todavía faltan días para la elección y un paso en falso el sueño se puede convertir en pesadilla. Chapman no es la mejor carta de presentación para ganar adeptos en la campaña.

Cierre. El candidato morenista a la alcaldía de El Fuerte, Gildardo Leyva, concentró sus esfuerzos al acto de hoy a las 17:00 horas en la plazuela de Mochicahui, uno de sus bastiones. Ahí estará el candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, con lo que este cerrará su campaña en ese municipio. Ya parece que no le alcanza el tiempo para regresar como candidato. ¿Será como gobernador?