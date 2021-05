“Rubén mentiras”, dice Zamora; es hora de hablarle con verdad a sinaloenses

Rubén, el mentiras. Así calificó Mario Zamora al candidato de Morena-PAS. Rubén Rocha Moya no acudió al debate convocado por Coparmex Sinaloa con los candidatos a la gubernatura. Zamora, candidato del PRI, PAN y PRD, dijo que Rocha Moya no dio la cara, porque sencillamente no tiene forma de darla. Lo delicado no es solamente la ausencia del candidato morenista. El mal mensaje es que Rocha Moya descalifica desde hoy a un organismo empresarial como lo es Coparmex Sinaloa. Lo acusa de ser del Prian y que por eso no asistió. Todos los demás candidatos a la gubernatura acudieron, solo “Rubén, el mentiras” no lo hizo. Ahí estuvieron presentes, aunque de manera virtual, Mario Zamora, Rosa Elena Millán, Sergio Torres, Ricardo Arnulfo Mendoza, Tomás Saucedo, Gloria González y Yolanda Cabrera. Como dijera doña Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora social: “Jamás dejes ir la oportunidad de hablar en un micrófono cuando te lo ofrezcan, porque no sabes cuándo se volverá a presentar”. Esto, claro está, le valió a Rocha Moya. Pero lo peor son las descalificaciones al organismo empresarial por el solo hecho de pensar, opinar y actuar de manera diferente a la del candidato morenista. Si eso hace como candidato, imagínese lo que pudiera hacer si llega a convertirse en gobernador.

La desgracia en el Metro tiene nombre. El Metro de la Ciudad de México colapsó, se derrumbó en la línea 12. Sí, precisamente la que hace siete años fue construida por Marcelo Ebrard, en ese entonces titular de la CDMX. La cuestionada construcción, con desvíos de recursos y acusaciones de mal uso de materiales de construcción, provocó que Ebrard se exiliara a Francia (qué sufrido). En ese entonces Ebrard contó con la férrea defensa de Mario Delgado. Hoy Ebrard y Delgado son integrantes del gobierno morenista. Mientras se daba cuenta de esta tragedia, por la mañana de ayer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, publicaba en sus redes la condolencia al pueblo mexicano, y el presidente López Obrador en su mañanera se dedicó a despotricar contra los medios de comunicación a quienes calificó de pasar por un momento oscuro. “Se tiene a la peor prensa, más lamentable, injusta, tendenciosa y golpeadora”. De la tragedia nada. Ese es el tamaño de ambos estadistas.

El horno no está para bollos. Álvaro Ruelas, exalcalde de Ahome y extitular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física (Isife), tuvo que salir al paso. Y es que Ruelas participó ayer en una reunión con candidatos del PRI, PAN y PRD en Ahome y al darse a conocer que un “funcionario estatal” estaba en horario de trabajo en pleno apoyo en campaña, entonces tuvo que salir al paso. Resulta que Álvaro Ruelas renunció al cargo de titular del Isife para estar en libertad de participar en las acciones políticas que se desarrollan en estos momentos.

Quienes no se miden. Y hablando de funcionarios, en Mazatlán y Culiacán ya hay señalamientos de que algunos trabajadores están en plena campaña apoyando a los candidatos de Morena. En el caso de Mazatlán, la síndica procuradora Elsa Bojórquez se dice atenta al tema. Y de confirmar esa irregularidad, será denunciada. En Culiacán sucede lo mismo. Los que pretenden reelegirse, Luis Guillermo Benítez en Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, están más que desesperados, como si merecieran volver a ser alcaldes.