Rumba y política. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, ha dejado clara su política populista. Mientras regatea apoyos a instituciones y a la organización de eventos culturales, como la Feria del Libro de Mazatlán, no muestra ningún reparo en ejercer recursos del erario para contratar artistas para fiestas populares. Los antecedentes son varios: durante la toma de protesta como alcalde, se presentó en un concierto público el artista Jesús Monárrez, que luego le generaría acusaciones serias a su Administración. Para las fiestas del carnaval se contrató a Los Ángeles Azules y el show 90’s Pop Tour. En plena Semana Santa, el munícipe cerró el malecón para la presentación de Los Tucanes de Tijuana y la Sonora Dinamita. La semana pasada se fue a la Ciudad de México con una nutrida comitiva para ofrecer una comilona a los diputados federales en el Congreso de la Unión para celebrar junto a los integrantes de la banda El Recodo los 80 años de esta. Para abundar la lista, ayer anunció que el Día de la Madre habrá un concierto público de artistas de los 80 denominado GranDiosas. A estas fechas, la cifra erogada en artistas debe sumar decenas de millones de pesos. Pero eso sí, cuando al alcalde se le pregunta por cuestiones prioritarias, como la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, ni planeada tiene una fecha tentativa para explicar a los sectores el rumbo que lleva su Gobierno. Así las prioridades del Gobierno morenista en Mazatlán, están más que claras.

Carencias. Las farmacias de los hospitales y centros de salud que pertenecen a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado siguen semivacías porque no han podido resolver el problema de desabasto de medicinas, que actualmente tienen un 75 por ciento del inventario surtido. Son muchas las quejas por la falta de medicinas, ya que muchas tienen que ser surtidas de farmacias particulares, con dinero de los pacientes y sus familiares, que no tienen certeza de que la institución les pagará esas recetas, y mucho menos para cuándo lo harán. De acuerdo con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, poco a poco terminarán con el proceso del abasto de medicamentos, pero todavía las carencias ascienden al 25 por ciento del abasto de medicamentos. Esto sin contar con los problemas que se han denunciado en el Issste, donde las carencias son mayores. Se sabe que el ayuntamientoya trabaja en la realización de un expo gastronómica para realizarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

Reforma laboral. Los empresarios están muy molestos por algunos de los puntos que fueron incluidos en la reforma laboral, debido a que pone en desventaja a los patrones en litigios por despidos. Es mucha la molestia, porque la Confederación Patronal Mexicana presentó una propuesto al Senado de la República, pero fue ignorada por los senadores, que, previo al Día del Trabajo, aprobaron por fast track las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que fueron promulgadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el primero de mayo. El sector patronal ahora busca que los senadores sinaloenses den la cara y les den una explicación de lo que aprobaron, que afectará mayormente a las micro y pequeñas empresas, que son las generadoras del 90 por ciento de los empleos en Sinaloa.

En la lucha. Quienes no se dan por vencidos y siguen en pie de lucha son los productores sinaloenses, que están dispuestos a no dar ni un paso atrás para que se respete el ingreso objetivo del maíz, que fue pactado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); pero en varias bodegas no quieren respetar los 4 mil 150 pesos por tonelada del cereal, y además les quieren cobrar 150 pesos por trámite. Las quince organizaciones campesinas que han estado luchando por precios justos para sus cosechas han unido al movimiento a la Caades, que aglutina a las asociaciones privadas de los municipios, por lo que la fuerza del sector agrícola en este movimiento es mucho mayor. El exhorto para los productores es denunciar cualquier acto arbitrario de los acopiadores.