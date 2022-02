Rumbo a servicios que hacen la diferencia

audima

Al conocer distintas partes del mundo es curioso observar las diversas maneras en las que el humano ha decidido organizarse política, económica y, sobre todo, culturalmente. Por ejemplo, las distintas lenguas y sus expresiones coloquiales, la preparación de la comida y las fiestas que se celebran. Sin embargo, es todavía más curioso observar cómo a pesar de las diferencias, pueden encontrarse muchas similitudes entre los hábitos de la raza humana. Por ejemplo, tomarse una taza de café con los amigos, aplazar el despertador por diez minutos más, pasear por el parque o disfrutar la naturaleza. A pesar de vivir en distintos contextos políticos y económicos, los humanos somos bastante parecidos en muchos de nuestros deseos y aspiraciones. Sobre todo, en el deseo de buscar mejorar nuestra condición de vida.

Ciertamente, en algunos países las personas gozan de mejores condiciones de vida que en otros lugares, pues existen ciertos elementos que hacen la gran diferencia y que distinguen a los países desarrollados de los países en vías de desarrollo: la garantía de los derechos civiles y políticos, el estado de derecho, robustas instituciones y servicios públicos de calidad.

Estos últimos me parecen los más notorios, pues son aquellos con los que convivimos cotidianamente: el acceso a la educación, a la salud, a un buen servicio de agua potable, electricidad y transporte. De ellos, es el transporte el que me parece el distintivo de las economías desarrolladas. En los países desarrollados, el transporte público es eficiente, puntual y de calidad. Existen paradas a cortas distancias para esperar el autobús o el metro y la gente que los espera sabe que proporcionarán un servicio seguro y puntual.

En contraste, en los países en vías de desarrollo el panorama es muy distinto. En México, por ejemplo, a pesar de que el 80 % de los viajes que se realizan en el país son en transporte público, sus servicios son deficientes. La mayoría de los usuarios reclama falta de calidad, accesibilidad y puntualidad, pues en muchas ocasiones no hay estaciones cercanas y el transporte suele ser tardado e inseguro. Así, en lugar de facilitar la movilidad, en muchas ocasiones la hace más difícil. Es por eso que me sorprende cuando proyectos de movilidad como Mi Macro Periférico en Guadalajara son tan criticados. Mi Macro Periférico es un proyecto que incluye el corredor de autobuses más largo de México y que busca brindar un transporte sustentable, rápido y seguro. La obra ha sido criticada por quitar un carril de automóviles para dar paso al autobús, argumentando que esto traerá más tráfico y caos. No obstante, muchos otros la han apoyado por presentarse como una apuesta hacia una movilidad menos motorizada, más amigable con el usuario del transporte público, el peatón y el medio ambiente.

Es momento de repensar la movilidad en nuestras ciudades: durante años, muchas ciudades mexicanas han favorecido proyectos para el automóvil como grandes avenidas y pasos a desnivel. Sin embargo, aunque el automóvil es un gran aliado, su priorización ha traído consigo el rezago del transporte público, congestión vehicular y contaminación ambiental.

Leer más: La lucha de la 4T vs la inseguridad

Es por eso que es necesario iniciar una transición hacia una movilidad más amigable; en donde personas convivan con automóviles, no automóviles con personas. Efectivamente, es difícil que proyectos de este calibre se encuentren exentos de fallas, mas esto no significa que debamos descartarlos. Sí, las ciudades no se transforman de la noche a la mañana y ciudades como Guadalajara están muy lejos de convertirse en Ámsterdam; sin embargo, proyectos como Mi Macro Periférico comienzan a transformar la percepción de la movilidad y el transporte público. ¿Buscamos tener transportes de primer mundo? Entonces debemos comenzar a apostar por proyectos de primer mundo.