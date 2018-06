Rusia 2018 y la industria de Propiedad Intelectual

Todos están pendientes de la Copa del Mundo. Y es que la industria detrás de este evento deportivo conlleva grandes intereses comerciales y uno de los focos rojos son las disputas y riesgos en torno a los derechos de Propiedad Intelectual (PI), donde intervienen estrategias legales de protección de derechos de patrocinadores y sus marcas registradas, medios de comunicación y de la propia FIFA.



Tan sólo por un evento como esta justa deportiva, la FIFA estima ingresos de alrededor de cinco mil 600 millones de dólares, como resultado de las iniciativas que arrancaron después de Brasil 2014 y finalizan con este torneo 2018. Esto incluye ingresos por los derechos de televisión en todo el mundo y de los patrocinios y marketing en torno al evento. Por ejemplo, para el ciclo 2015-2018, se estiman tres mil millones de dólares en ingresos sólo por derechos de transmisión televisiva.



De acuerdo con la firma Clarke, Modet & Co. México, que lidera Fabián González de la Mora, la propiedad intelectual es un elemento muchas veces subestimado pero importante, pues abarca a las marcas registradas, los derechos de transmisión y la tecnología relacionada con los deportes en patentes y diseños industriales, a través de ropa y artículos deportivos.



Para este Mundial, por ejemplo, los socios comerciales y patrocinadores han pagado cifras cercanas a los 150 millones de dólares y han otorgado los derechos de uso de sus marcas para ser utilizadas en la campaña de promoción del evento.



La piratería es uno de los obstáculos que las marcas deben superar con un correcto registro de sus firmas comerciales. Con una buena estrategia de propiedad intelectual se puede proteger la tecnología relacionada con deportes mediante patentes y diseños industriales en zapatos deportivos, balones y ropa.



De acuerdo con la firma Euromonitor, la industria de la moda deportiva crece a una tasa anual de 7% en México, y se prevé que para 2021 ese mercado alcance un valor de 112 mil 925 millones de pesos. Mientras tanto, la OCDE ha estimado que el comercio internacional de productos falsificados y pirateados representa hasta 2.5% del comercio mundial y pérdidas por aproximadamente ocho billones de pesos.



Por lo anterior, la protección de los derechos de propiedad intelectual desempeña un papel muy importante, ya que brinda el respaldo legal y un entorno seguro para los inversionistas, patrocinadores y cualquier parte interesada involucrada en un evento de esta envergadura.



OTEIZA INCUMPLE

El empresario Germán Oteiza Figaredo, que preside Grupo de Oro, tiene diversos frentes en su contra. El más reciente, ahora, es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), debido a que recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares, dio a conocer irregularidades en el uso de los recursos públicos, debido a pagos excesivos y sobre costos por parte de los proveedores. Uno de estos abusos corresponde a esta firma originaria de Michoacán que estuvo a cargo del campamento del NAICM. Resulta que una auditoría del Órgano Interno de Control encontró un pago a Acciones Grupo de Oro por 365 mil 764 pesos por un equipo de computo con tarjeta NVIDIA QUDRO K2200 y un mueble para colocar la PC en la sala showroom” del campamento, cuando estos equipos no tienen un precio mayor a los 35 mil pesos, además de que el pago fue para la adquisición y ni siquiera lo han entregado. Así que esta investigación muestra un precio exagerado, pero no sorprende, debido a que también Oteiza tiene diversas denuncias en su contra por fraude realizadas por antiguos socios comerciales. Una carpeta judicial abierta en su contra, es la 10630/2017 en la que se le imputa el delito de fraude como presunto autor material y doloso de acuerdo al oficio 38538/2017, por lo cual el 5 de septiembre de 2017 se decretó una orden de aprehensión expedida por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Delitos Patrimoniales No Violentos con Residencia en Monterrey para que fuera puesto a disposición de la autoridad en el Centro preventivo de Reinserción Social “Topo Chico”. Sin embargo, el empresario michoacano logró obtener un amparo. Pero posteriormente tuvo un revés debido a que el Tribunal Colegiado Federal en materia penal del Décimo primer circuito con sede en Morelia, Michoacán, le ordenó que se presentara ante el Juez de Estado de Nuevo León. Se mantiene el proceso legal en su contra, por ello Oteiza Figaredo deberá aclarar los señalamientos en su contra.