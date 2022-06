Ruta trazada para salvar a Dignora

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tiene prácticamente resuelto el caso de Dignora Valdez, a quien la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública dio de baja. Y es que algunos ya vieron que Vargas Landeros tiene margen de maniobra para dejar sin efecto la baja sin “mancharse el plumaje”. En principio, si la agente se deja ayudar interpondrá el recurso de inconformidad para que el caso lo tome la síndica procuradora Cecilia Hernández. Esta ratificará la resolución o la echará abajo.

Esto último es lo más seguro y pasará a cabildo para ser ratificada por la mayoría de regidores. La ruta ya está trazada tras las manifestaciones de apoyo que ha tenido la agente municipal, como la que se hizo ayer en Palacio Municipal. Esto por un lado y, por el otro, el gobernador Rubén Rocha Moya le dio el respaldo a Dignora en la conferencia semanera. Ahí nomás.

Hasta donde se sabe el argumento para la baja de Dignora Valdez no se sostiene. Está desproporcionado y la resolución está más motivada por lo personal e intereses de los integrantes de la comisión. Hasta el propio gobernador dijo que no era para tanto. Y algo más: no permitirá una injusticia contra Dignora. Dicen que Vargas Landeros está en esa misma tesitura y más cuando está viendo que el tema le está causando mucho ruido. Otra vez tiene que enmendarle la plana a los de la comisión.

Vargas landeros va a quedar bien con todos menos con los que le traen ganas a Dignora porque los ha exhibido, entre estos a los integrantes de la comisión y al regidor Carlos Roberto Valle Saracho, a quien ayer le fue como en feria. A este lo acusaron de misógino e, incluso, pidieron al alcalde que lo remueva como presidente de la Comisión de Seguridad de cabildo. Tienen argumentos “de peso” para ello. Uno es la ocasión en que Valle Saracho hizo pública una información de un expediente de la comisión. La filtración fue evidente.

Por cierto para que más se le quite a Valle Saracho, Ramón Salmerón fue designado coordinador de los regidores del PAS. La diputada local Elizabeth Chía es la que dio la buena nueva. Valle Saracho había acusado a Salmerón de ser el que le calentaba la cabeza a Héctor Melesio Cuen para abogar por el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, por lo que renunció a la coordinación de los regidores. Esto es lo de menos. Lo más para Valle Saracho es que balconeó a Cuen de presionarlo y después deslizó que lo traicionó. Eso nomás faltaba. Dicen que eso va a pesar en su carrera política.

Se habla que el diputado local Martín Vega le mueve el tapete al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Las versiones de juicio político en el Congreso en contra de este se la achacan a Vega. Y es que hasta mesas receptoras de firmas se instalaron en el Pueblo Mágico con ese fin y no faltó quien diera información que condujera al legislador que dicen quiere ser alcalde.