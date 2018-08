SAT, ¿golpe a exempleados de Mexicana?

Ayer se cumplieron ocho años que Mexicana de Aviación dejó de operar. Los pagos del Fideicomiso Invex Mexicana MRO aún no se efectúan y se espera que puedan iniciarse en un par de semanas.El atraso en la dispersión tan anunciada por el secretario del Trabajo, Roberto Campa, tiene que ver con que el fiduciario tiene que consultar con Hacienda si está obligado a retener impuestos a los trabajadores que recibirán los pagos.Esta situación sería lamentable para los exempleados, quienes en realidad podrían recibir sólo el 50% del producto de la venta de los nueve aviones Airbus A320 y los 20 motores, considerando que 16% corresponde a IVA y hasta el 35% podría corresponder a ISR.Se espera que la dependencia que encabeza José Antonio González Anaya y su brazo recaudador, el Servicio de Administración Tributaria al mando de Osvaldo Santín, apoyen los esfuerzos y no terminen dictando una resolución que dañe todavía más a los trabajadores.En paralelo no debe olvidarse que el activo principal de ese fideicomiso es la base de mantenimiento Mexicana MRO, misma que a ocho años no hay visos de que su proceso de venta inicie, pues la empresa y los miembros del Comité Técnico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Alfonso Sarabia, no han hecho nada.Lo anterior muy a pesar de que los miembros de las organizaciones de trabajadores han solicitado se apresure el tema; incluso firmas internacionales han manifestado formalmente su interés por adquirir Mexicana MRO, pero ni siquiera se les ha informado cual será la ruta de venta.En esa tesitura, tampoco se han realizo esfuerzos por iniciar la venta de activos como el edificio de servicios en el actual aeropuerto de la CDMX, otro en el centro histórico y uno más en la calle Mariano Otero de Guadalajara, amén de las marcas y ya ni hablemos de los recintos fiscalizados en la aduana de la terminal capitalina.Sobre éstos últimos, la venta fue frenada y echada por la borda por el propio síndico de la quiebra, Alfonso Ascencio Triujeque, estrategia que ya había sido aprobada por la juez Edith Alarcón y el Interventor Fernando Pérez Correa, anteponiendo sus intereses a los de los trabajadores de Mexicana de Aviación porque de tales recintos fiscalizados el síndico y sus auxiliares obtienen sus recursos para mantener indefinidamente vivo el proceso de quiebra de Mexicana.Además, como les hemos venido comentado, el referido síndico nunca quiso proteger ni materializar económicamente las rutas y los slots que durante décadas obtuvo Mexicana, elementos que pudieron servir para liquidar dignamente a todos los más de siete mil ex empleados.No solamente en la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán, hay denuncias de acoso laboral y presiones de su propio director, José Oriol Bosch, y directivos que le acompañan. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ahora encabeza Bernardo González, también hace aire. Estamos ante una práctica que parece ser el sello de la casa y que se arrastra desde las administraciones de Guillermo Babatz y particularmente de Jaime González Aguadé. Ahora mismo en la Secretaría de la Función Pública, de Arely Gómez, hay una denuncia de ¡27 ex empleados que dejaron sus funciones! Acusan a la vicepresidenta de Supervisión Bursátil, Gloria Paola Fragoso Contreras, de hostigamiento, maltrato y humillaciones. Los quejosos demandan una investigación para evaluar las razones por las cuales a partir de su nombramiento como Directora General de Supervisión de Conducta de Participantes de Mercado, en el 2014, estos servidores públicos abandonaron al regulador, muchos de ellos con varios años: Mónica Trincado Alonso, Flérida Gutiérrez Vidal, Francisco Javier Delgado Morales, Jorge Alberto Sánchez Arenas, Carlos Alberto Ramírez Ramírez, Jessica del Carmen Gamboa García, Citlalli Patricia Ríos Casas, Humberto García Mendiola, Luis Gabriel Gutiérrez Rodríguez, Kenia Estefani Sandoval Aguilar, Andrea Teresa Badial Ruiz, Sergio Humberto Valladares Cedillo, Jannet García Morell, Mariana Espinosa Domínguez, Karina Valencia Serpel, Paula Beatriz Morales Bañuelos, Vicente Vargas González, Elsa Nayeli Arreola Iniesta, Xaime Noriega García, Juan Carlos Félix Olvera, Luis Miguel Sánchez Márquez, Araceli Riancho Horta, Alejandro Pérez Gayosso, José Antonio Flores Zárate, Juan Carlos Olivier Morán, Juan Manuel Ventura Capilla y Gutiérrez, Christian Gastelum y Bryan Lepe Sánchez. Ni la dirección de Recursos Humanos ni el Órgano Interno de Control de la comisión han dicho “esta boca es mía”. Qué vergüenza.Grábese bien este nombre. Raquel Buenrostro Sánchez. Fue directora de Política Fiscal del “Gobierno Democrático del Distrito Federal” cuando el jefe era Andrés Manuel López Obrador. Va ser la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su cargo en la dependencia al mando de Carlos Urzúa va ser más que estratégica y crucial. Por su escritorio pasará la centralización de las compras de gobierno. Contratos y licitaciones de prácticamente todo el gobierno federal. Aunque esa política la está diseñando quien será el subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, la que operará esa delicada función va ser esa mujer. Buenrostro fue brazo derecho del propio Urzúa cuando era Secretario de Finanzas del GDF y le tocó el relevo del cuestionado Gustavo Ponce.