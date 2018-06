SE ACERCAN LAS ELECCIONES ELECTORALES

PA’ SU MECHA. Ya casi se terminan las campañas electorales y parece que muchos ya se fueron a dormir y esperan despertar el lunes 2 de junio de esta pesadilla de la que no quieren ser parte.



A SU TERRENO. La candidata a la alcaldía de Guasave por la coalición Juntos Haremos Historia, Aurelia Leal, ya anunció que su cierre de campaña lo hará en su natal sindicatura de Tamazula, a las 18:30 horas de mañana. La aspirante tal vez busca tener mucha gente en este evento, por eso se fue a donde más la conocen, aunque es un arma de dos filos, pues si no reúne a un grupo numeroso, estaría mandando una mala señal.



LA SUFREN. Desde hace años, la petición de contar con una ruta de transporte público que vaya a la comunidad de El Salitre, Salvador Alvarado, ha quedado nomás en eso, pues la raza ya se cansó de pedirla y nomás no ven claro. Tal vez haga falta un análisis de la Delegación de Vialidad y Transportes a cargo de Jesús Enrique Pérez, pa’ valorar si aplica o no.



¿SERÁ? Nuevamente hacen el anuncio de que se reforzará la vigilancia en el sur de Sinaloa por las elecciones. Deberán de contar con otra estrategia, pues cada vez que según incrementan la seguridad, ocurren hechos de alto impacto.



PÉSIMAS CONDICIONES. Urgen unas manitas de gato pa’ la raza de las comunidades de El Fuerte, pues con las intensas lluvias que se registraron en días pasados, los caminos para cruzar el Río Fuerte están devastados y no se puede cruzar por ellos, por lo que se requiere que Obras Públicas de El Fuerte vea que está sucediendo. Ahí se lo encargamos a José Orduño, dire general de Obras y Servicios Públicos de este municipio.