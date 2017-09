SE LA QUIERE HACER DE BUENO EL SEÑOR GÓBER

Activistas sociales piden que la Casa de Gobierno sea donada para un espacio cultural, pero el góber, Quirino Ordaz Coppel, quiere contribuir a las nobles causas sociales al donar los 40 mdp que consiga de la subasta.Dizque no les alertaron a tiempo de que la marea estaría canija y por eso murieron dos pescadores en Boca del Río, Guasave. Muerto el niño, taparon el pozo, pues Protección Civil mandó un comunicado para alertar a los pescadores, ¡ah qué oportunos!Los vecinos del fraccionamiento Paseo Alameda, en Los Mochis, andan encabritados, pues dicen que la obra del parque Lineal en esa zona no se le ve avance, y nomás les ha traído problemas para caminar entre el cochinero.Le exigen al presi del pueblo costero de Angostura, José Manuel Valenzuela, que arregle la carretera que lleva a la Reforma, ya que la raza ya no quiere ir por miedo a que salgan dañadas sus naves.En redes circula un video donde se burlan del presi de El Rosario, Manuel Pineda, ya que dijo que el pasto de una cancha que compró fue adquirido en Dubái. ¡Ah, raza!