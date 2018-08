SE LES DUERME EL GALLO

ÓRALE. Todo parece indicar que a los comerciantes de canje de uniformes escolares les hace falta un buen despertador porque ayer, el primer día, se quedaron dormidos pese a que las largas filas se hicieron desde muy temprana hora.



REUNIÓN. La alcaldesa Diana Armenta tuvo una reunión en privado con quien la sucederá en el cargo a partir del 1 de noviembre, Aurelia Leal, todo con el fin de ir afinando detalles de lo que será el proceso de entrega-recepción. Durante la campaña electoral ambas damas se dieron con todo, pero parece que eso ya quedó en el pasado, o por lo menos eso aparentan.



NO MÁS RATAS. A ver si con los productos raticidas que entregó el médico municipal de Salvador Alvarado, Gilberto Aguilar, se acaba o de perdida se reduce la bronca de las ratas en el fraccionamiento San Cristóbal; lo que sí es que habría que ir pensando en un plan B por si las cosas no salen como se esperan.



SOLICITUD. El alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno, no desaprovecha oportunidades. En recientes días pidió más recursos económicos al góber Quirino Ordaz Coppel para culminar los casi tres meses de gobierno que le quedan, pues al regresar de las campañas se encontró las arcas municipales casi vacías.



MAL SERVICIO. ¡Aguas con la atención en la farmacia del Issste Los Mochis! La raza que va a atenderse lo que quiere es que le ayuden con su dolencia, no esperar cuatro horas formados en la fila a que le den el medicamento, y que cuando llegue la hora de salida el personal diga que ya se va, y más cuando los usuarios alegaban antier que había tres trabajadores, pero nada más uno atendía. ¿A qué estamos jugando, pues?