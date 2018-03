SE SUAVIZA LA BRONCA DEL BASURÓN DE ALHUEY

¡CUS CUS! Los que deberán andar nerviosos son los candidatos a diputados federales y senadores, no vaya a ser que hoy, que se presenten ante el INE, se les niegue el registro oficial para contender por la curul.



AL QUITE. Los que entraron a suavizar la molestia por el basurón de Alhuey fue el personal del gobierno, y es que junto con el dire de Obras Públicas de Angostura, Álvaro Camacho Beltrán, empezaron la supervisión del lugar para darle solución a la bronca.



SIN RETOCADA. Varios cruces de peatón están todos despintados en la ciudad de Los Mochis, por ejemplo por donde se quiera cruzar en Álvaro Obregón y Degollado. ¿Que no Alejandro Luna Peña, dire de Vialidad y Tránsito de Ahome, checa esto?



NO AGARRAN EL ROLLO. Habitantes de El Huitussi una vez más se quejaron por la fuga de aguas negras, pero lo que no cuentan es que el personal de la Jumapag saca mucha basura personal de la red de drenaje cada vez que acude en su apoyo, es por ello que mientras sigan con ese comportamiento el problema ahí estará.



ÓRALE. La dire de Immujer en Mazatlán, Judith Ornelas, dice que los casos de violencia intrafamiliar han bajado en relación al año pasado, sin embargo, habría que ver cuántos maltratos no son denunciados por temor a represalias.