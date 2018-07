SEPYC ACCEDE CON LA DEMANDA DE LOS PROFES

BIEN. Ante la presión ejercida por maestros en las instalaciones, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), en Culiacán, accedió con las demandas de adeudos hasta por 11 meses.



BAJO PRESIÓN. El que trabaja bajo presión y siente los días contados es Jesús María Vega Astorga, quien sustituyera al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), toda vez que la alcaldesa electa acaba de tomar protesta en el Congreso del Estado nuevamente como presidenta municipal.



¡AY, NANITA! El nivel que tiene la presa Eustaquio Buelna, en Guamúchil, ahorita es pa’ dar miedo, ya que el agua es muy poca, poniendo en riesgo a algunos sectores, entre ellos el pesquero, pues recientemente el secre de Pesca, Sergio Torres, trajo alevines a sembrar y la cosa se podría complicar si no le cae agua.



¿CUÁL SERÁ LA VERDAD? En Mazatlán siguen los operativos para meter en cintura a los motociclistas, solo que algunos han visto esta medida como recaudatoria, pues no ven un plan para concientizar realmente a los conductores de moto.



SOSPECHOSO. Levanta muchas sospechas el que la empresa PASA hasta ahora no haya sido reportada ante el gobierno guasavense por el mal servicio de recolección de basura que está prestando, pues tras firmarse el convenio entre ambas partes, en una de las cláusulas se acordó que el Ayuntamiento le rasuraría el pago a PASA si su servicio tenía fallas, y a la fecha un peso no les han descontado. Tal vez la deuda que tiene la comuna con la citada empresa es lo que podría estar provocando que se hagan ojo de hormiga.