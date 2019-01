SIGUEN LAS BRONCAS CON MAESTROS DE INGLÉS

MOLESTIA. Quienes siguen con la bronca de falta de pagos son los maestros de inglés, ya que se manifiestan ante el titular de la Sepyc por la situación que viven, ya que mantienen sueldos muy bajos y la falta de derecho a salud y vivienda.

DESECHOS. En Mazatlán, el servicio de recolección de basura se está convirtiendo en el talón de Aquiles de la administración de Luis Guillermo Benítez Torres. Las calles se siguen viendo llenas de desechos. Tal situación le está empezando a restar puntos al desempeño de Luis Antonio González, director de Servicios Públicos.

ÓRALE. Que siempre sí sería público y que están invitados todos, fue lo que acordaron las autoridades municipales y las federales que organizan la gira de AMLO por Sinaloa. Hubo un cruce de información que dio origen a lo que se difundió en los medios, pero finalmente todos pueden acudir al estadio Carranza Limón a las 13:00 horas para ver al presi.

TEMOR. Con los más de 15 casos posibles de hepatitis que surgieron en una escuela primaria en Los Mochis, la raza está con el Jesús en la boca de que pueda haber un brote; y no es para menos, pues son casos atípicos que no se habían registrado en estos tiempos. La comuna no debe de bajar la guardia en casos delicados como estos, y menos cuando se trata de enfermedades.

MÁS VALE PREVENIR. Durante su visita a la ciudad de Guamúchil, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, dijo que buscan tomar medidas para afrontar el reducido presupuesto que tienen y así disminuir las broncas para el fin de año, pues si han tenido problemas es por la desatención que se ha registrado desde hace años. Ahora sí que habrá de aplicar el dicho de “más vale prevenir que lamentar”.