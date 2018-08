SIN CAMBIOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

¿CAMBIARÁ? Son muchos los usuarios de transporte público en Culichi que están molestos porque por más que se anuncia con bombo y platillo que se va a modernizar el transporte todo sigue igual. Solo lo que ha cambiado tres veces es el titular de la Dirección de Vialidad y Transportes.



LIMPIEZA. El departamento de Servicios Públicos en Mazatlán, a cargo de Miguel Pérez, se puso las pilas y realizó una jornada de limpieza en la ciudad por tanto cochinero que había. Ojalá y lo hagan a diario, y no solo sea una llamarada de petate.



MOLESTIA. ¿Que no checará el gobierno municipal de El Fuerte las obras que hacen las empresas privadas en las comunidades? Porque eso parece que está pasando en el ejido Téroque Viejo, donde una compañía particular metió el drenaje sanitario, pero dejó unos hoyotes en las calles.



ECHAN BRONCA. Directivos de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave están muy molestos por los trabajos de conexión del drenaje que se están llevando a cabo por la calzada Raúl Cervantes, ya que los camiones se tienen que desviar mucho de su ruta habitual y eso les ha elevado mucho los costos.



NO HALLAN EL ORIGEN. A pesar de que ya se atendió la falta de luz en el edificio de Servicios Regionales de la Sepyc en Guamúchil, el mero mero, Lizandro Sillas, señala que el servicio les volvió a fallar y no hallan cuál es el motivo. Lo que sí es seguro es que tienen que ponerse las pilas porque ya falta una semana pa’l regreso a clases.