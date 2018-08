SIN MAESTRO EN UNA SECUNDARIA DE GUASAVE

INSEGURIDAD. Quien anda quedando a deber en asaltos es el secre municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, donde ya ni a misa tranquilos pueden ir los fieles católicos.



SIN PROFE. Un total de 20 alumnos de tercer grado que estudian en la Telesecundaria 326 de El Sabino, Guasave, volvieron de vacaciones y aún no tienen clases, pues el maestro que se les asignó tiene otras labores en la supervisión de zona y no puede atenderlos. Autoridades educativas en Guasave tendrán que tomar vela en el entierro, pues la educación de esos jóvenes está en juego nada más porque alguien no está haciendo bien su trabajo.



LLAMADO. Dice un dicho popular que “ahogado el niño, a tapar el pozo”; y el alcalde de Rosario, Manuel Pineda, llamó a la gente a tener precaución al momento de ingresar al río Baluarte, el cual está lleno de hoyos por las excavaciones para extraer material, pero carece de señalamientos.



LES CAYÓ EL CHAHUISTLE. En Guamúchil, más de un poli municipal se llevó tremenda sorpresa con la visita del chaca de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Fermín Hernández. Pues todos se miraban muy seriecitos afuera de las instalaciones de SPyDM, pues como niños bien regañados estaban formaditos y bien portados.



¿QUÉ PASARÁ? El alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, anda que se come las uñas de los nervios por las declaraciones de comerciantes y transportistas de que las obras de su administración se encuentran detenidas. Y es que tanto en la Zona 30, como en el mercado Independencia, los trabajadores nomás no se presentan. Como rumor se dice que es por falta de billullo, algo que al parecer el alcalde desconoce.