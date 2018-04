SIN RUMBO EL PAN EN SINALOA

¡PA’ SU MECHA! Donde ya no saben cómo hacerle es en el PAN, resulta que parece una bandada sin rumbo con la salida de líderes de peso. El presidente del partido, Sebastián Zamudio, dice que pesan, pero no harán la diferencia.



DE MALAS. Tras un ajetreo tremendo de la maquinaria que trabajó a marchas forzadas en las playas durante Semana Santa, el dire de Obras Públicas, Álvaro Camacho, ha tenido que enfrentar el trabajo en la ciudad con menos maquinaria porque todas están averiadas.



A VER SI CUMPLE. La raza de San Antonio, El Fuerte, le hizo un llamado al alcalde, Antonio Cota González, pues pipas tienen que llevarles agua cada 10 días y esta no alcanza. El presi les dijo que pa’ octubre les queda el agua potable. ¡Ver para creer!



ANDAN ENCHILADOS. Soberanes, coordinadora técnica de FIGLOSNTSA en la zona centro-norte, se le fue al cuello al gobierno estatal, pues no les han regresado las aportaciones que trabajadores de la salud hacen cada quincena como fondo de ahorro. El propio gobernador se comprometió a estar abonando 6 millones de pesos semanales a ese fideicomiso, y aunque sí empezó cumpliendo, actualmente ya no lo hace y en total son casi 110 millones los que les deben por ese concepto.



VISITA DEL PEJE. Hoy los reflectores de la política sinaloense estarán enfocados en Mazatlán, donde se espera la visita de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Habrá simpatizantes?