SU SONRISA NO ES LA MISMA

NADA IGUAL. Su sonrisa ya no es la misma. El secre de Agricultura y Ganadería, Jesús Valdés, ayer, por más que trataba de sonreír, se contemplaba con un rostro triste, nada comparado con el que mostraba antes de perder las elecciones pasadas.



AYUDA. Alguna autoridad educativa de Sinaloa, sea de la Sepyc, del Isife o del Conafe, debía darse un vueltón a la comunidad del Campo Estrada de Ahome pa’ que les echen la mano con la construcción del techo de la escuela del Conafe, que sirve de kínder y primaria. Ya está a nada de arrancar el ciclo escolar y urge hacer dicha obra.



SIN LUZ. Donde no se han librado de los apagones, así como en varios municipios del estado, es en Angostura, pues durante las últimas lluvias se han quedado sin energía eléctrica en poblados como Chinitos, Costa Azul y Palmitas, donde la raza pide a la CFE que se ponga las pilas pa’ evitar este tipo de broncas.



GASTO DIOQUIS. En Mazatlán, el Ayuntamiento gastó 3.5 millones de pesos en una pluma vial instalada en la avenida Peche Rice para evitar accidentes en el paso de vía. Sin embargo, este sistema preventivo instalado por la empresa Semá-foro de México ha fallado varias veces en apenas dos meses que lleva en operación.



REACCIONAN TARDE. Una joven está delicada de salud en un hospital de Guasave luego de que cayera con todo y moto en una zanja cavada por personal del Ayunta-miento, pero donde no se colocaron señalamientos visibles para noche y día, así que ahora la familia de la afectada ya maneja la posibilidad de demandar al go-bierno por negligencia. La autoridad ya solucionó la bronca de los señalamientos, pero lo hizo ya muy tarde.