¿Saben cuántas veces tomó turno al bat Jesús Sommers?

Fueron 10 327 y es el récord en la LMB. También tiene el récord que es de 27 temporadas y más juegos con 2908. Entre otros récords impuso el de 19 temporadas bateando 100 o más hits, que luego le empataron Nelson Barrera y Luis “Rayo” Arredondo).= = = = =Desde el lunes surgió la noticia por la vía de las redes sociales, dos o tres escritos anunciaron la venta de los Saraperos de Saltillo a la organización de la televisión y radio Multimedios, pero eso no garantiza que sea un hecho. No se trató de una conferencia de prensa o algo que le diera más veracidad al asunto. Ayer tratamos de hacer contacto y no hubo respuesta de las oficinas de la LMB. No hay nadie con quien comunicarme, esa fue la respuesta de la amable chica encargada del teléfono de las oficinas.Conclusión, hasta el momento de escribir, no hay nada oficial. Puede ser cierto o simplemente un borrego. Si hay algo al respecto, pronto tendremos noticias. El año pasado surgió algo parecido, que Multimedios deseaba quedarse con la franquicia del Unión Laguna, pero no hubo nada. Ni de ellos ni de nadie, el equipo sigue participando bajo la administración de los hermanos Arellano Hernández. Dando tumbos, pero así es, cumpliendo sus compromisos a la buena de Dios.Estamos a casi 20 años que se dio la noticia en Saltillo, el equipo dejaba de ser propiedad del señor Javier Cabello Siller, sorprendente al saber que Juan Manuel Ley era el comprador, nada menos que un directivo de la LMP con sus Tomateros de Culiacán. Las cosas empezaron a cambiar, vino a levantar un equipo que también pasaba por problemas económicos y deportivos, de la noche a la mañana surgió un equipo competitivo y gracias a eso los aficionados empezaron a retornar al parque Francisco I. Madero.Los aficionados saltillenses desean que vuelva a suceder algo parecido, después de sufrir un primer campeonato en el 2018 hundidos en los últimos lugares, y ahora parece que van por el mismo camino dentro del segundo campeonato. Después del juego de anoche abriendo serie solamente le restan 14 juegos para poder estar en la zona de calificación. Muy difícil, pero matemáticamente puede suceder. Para lograrlo necesita victorias y combinaciones. Tarea incómoda estar atenidos a los demás.José “Chapo” Amador acaba de llegar a los 200 cuadrangulares en su carrera dentro de la LMB. Ese paso me hace recordar a Enrique Aguilar, ambos casi de la misma estatura pero con el mismo punch para hacer viajar lejos sus batazos. Aguilar finalizó su carrera con 305 jonrones en sus 17 años de jugar en el circuito de verano. Amador acaba de llegar a 200 en su campaña número 20.