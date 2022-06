¿Sabotaje en el sector salud?

Hasta criminal se antoja el manejo que hicieron funcionarios de la anterior administración en el sector salud, al dejar caducar medicinas con valor de 30 millones de pesos, mientras en los hospitales y centros de salud los pacientes se agravaban porque les negaban la atención. Incluso podría calificarse como una especie de sabotaje que debe ser castigado.

El descubrimiento en las bodegas lo hizo el actual secretario de Salud, Cuitláhuac González, quien agrega que también se les decía a los pacientes con padecimientos oncológicos, esto es con algún tipo de cáncer, que no había medicamentos, y buscando un poco se encontró que había más de 300 dosis que pudieron haber aliviado o atenuado sus padecimientos.

El funcionario dice que no esta seguro si se investigará a los responsables de haber dejado que las medicinas caducaran, pero el gobernador Rubén Rocha salió al quite de inmediato y asegura que incluso se fincarán responsabilidades. No se puede poner en riesgo la salud de la gente de esa manera.

Durante la actual administración federal ha aflorado el lucrativo negocio que políticos e incluso autoridades, entre ellos el exsecretario de Salud José Narro y el excandidato presidencial priista Roberto Madrazo, hacen con la venta de medicinas a precios inflados así como el boicot que algunos gobiernos estatales hacían al esconder las medicinas que les proporcionaba la federación, para provocar una escasez artificial.

Aunado a la escasez de medicinas, trasciende que también hay huachicol de las mismas, esto es que es común que funcionarios y empleados corruptos de los hospitales incurran en el denominado robo hormiga para venderlas en el mercado negro a farmacias y consultorios privados.

No se sabía de la magnitud de los daños que esto ocasionaba en Sinaloa, pero una vez descubierta la punta de la madeja se tiene que investigar a fondo para evitar daños mayores.

Popurrí. De manera sorpresiva, el director general de Cobaes, Santiago Inzunza, vino ayer a Los Mochis y dio posesión a Ascensión Zepeda como coordinador en la zona norte en sustitución de Lucio Antonio Tarín. Se entiende que son enroques estratégicos para mejorar el trabajo y la calidad de la educación, y “El Chony” dice que viene a trabajar en equipo, sin distinción de ideologías y colores políticos.

VIOLENCIA. Mas que focos rojos, una brasa ardiendo, representa para el gobierno de Chihuahua de la gobernadora Marú Campos y del federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el asesinato en Cerocahui de los sacerdotes jesuitas que se dedicaban a ayudar a las familias indígenas.

En la sierra es añeja la violencia que ejercen los cárteles de las drogas y los caciques regionales y ahora se comisiona a decenas de militares a combatir a los sicarios, pero como dice el refrán, “ahogado el niño tapan el pozo”. La pérdida de vidas es irreparable.

TRICOLOR. Le llueve sobre mojado al PRI, ya que Morena acaba de presentar una iniciativa de ley para prohibir que siga usando los colores verde, blanco y rojo, de la bandera nacional. De seguro se aprobará.

“Había muchas medicinas", Cuitláhuac González, Secretario de salud