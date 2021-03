Sacan los trapitos al sol a Candidato de Morena en Ahome

Con negativos. Por si algo le faltara a Morena, otro de sus candidatos en Ahome está siendo acusado de fraude procesal y falsificación y uso de documentos falsos para apoderarse de una empresa. Se trata de César Guerrero, candidato de Morena a la diputación local por el Distrito Electoral 03. Y la acusación es penal, pero Roberto López Montenegro, representante de la empresa Lobinas de Sinaloa, lo hizo público para que los electores se dieran cuenta qué tipo de candidato lleva Morena para la diputación local por ese distrito. Guerrero es un perfecto desconocido en el distrito, pero ya empezó a ser conocido con no muy buenas referencias. Eso sin lugar a dudas le favorece aún más al candidato del PRI-PAN-PRD, Bernardino Antelo Esper, que podría ser el factor de triunfo en la elección general en Ahome, ya que la votación en esa demarcación va a incidir en el resultado global.

En las mismas. De hecho, dicen que si el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, estuviera haciendo mejor las cosas, otro ambiente privara en vísperas del inicio de la campaña electoral. En lugar de aprovechar los errores en que incurren un día sí y al otro también en Morena, no los capitaliza y sigue los mismos pasos de sus contrincantes. Es algo que muchos ven como un absurdo cuando tiene para sumar tanto al interior que lo catapulte al exterior. Pero no. Parece que su temperamento le gana y ya algunos dicen que no quieren otro alcalde como “Billy” Chapman. Eso ya cala en los ahomenses. Incluso se dice que muchos priistas están a punto de dejarlo a su suerte por sus arrebatos e insolencias. En realidad, Osuna Moreno tiene tiempo para cambiar de actitud y meterse a la pelea.

El arranque. El candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, decidió iniciar el 4 de abril su labor de proselitismo en Guasave, en igual de algún lugar de Ahome, su municipio. Unos dicen que es buena la decisión, pero otros que no tanto. Cada quien tiene sus argumentos válidos, pero la agenda ya se acordó. Incluso, los candidatos de esa alianza a la alcaldía y diputaciones lo van a acompañar para luego hacer estos lo propio en Ahome.

Más tiempo. La que anda feliz porque Chapman logró la candidatura a la diputación federal es la alcaldesa Socorro Calderón Guillén. No tanto por la suerte que corra dependiendo del resultado electoral, sino porque a ella se le prolonga su estancia en la silla principal de Palacio Municipal. Chapman decidió pedir licencia temporal y no renunciar para evitar que el Congreso del Estado nombrara a su sustituto. Se interpreta que esa jugada fue para tener a Socorrito Calderón como “títere” que los apoye en el proceso electoral. Sin embargo, para despistar al enemigo, Calderón salió ayer con que giró oficios a los funcionarios para que no mostraran su apoyo a alguno de los candidatos, como si los ahomenses no supieran que Chapman los trae operando.

Casual. La que estuvo ayer en la ciudad fue la senadora Imelda Castro Castro, quien tuvo en Morena su cuota en la repartición de las candidaturas en Ahome. Se habla que una de ellas es la de Juana Minerva Vázquez, a quien “impusieron” como candidata a la diputación local por el Distrito Electoral 02 tras haberse registrado para la candidatura a la alcaldía. Eso sí, Castro Castro se da golpes de pecho y redentora de la democracia, lo que desde hace muchos años los ahomenses se dieron cuenta que es “puro rollo”. Dicen que la mejor referencia de esto la tiene Antonio Davizón. La visita de la senadora la reveló la alcaldesa Socorrito Calderón que, según ella, se la encontró casualmente en un sitio en la ciudad.