Sacó jonrón ganador, y no era del equipo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““Casarse es como fumar...: todo el mundo protesta, pero es asombroso el número de personas que reinciden”... La Pimpi.-La pregunta de la semana…: Hace hoy 66 años de un hecho que pudo iniciar una nueva y brillante época en el beisbol profesional, pero el machismo se atravesó y lo impidió. ¿Recuerdas esa historia?La respuesta…: El equipo de Harrisburg, Pennsylvania, que era profesional clase B, de la Interstate League, firmó el 21 de junio de 1952 a la joven Eleanor Engle, de 24 años, y la incorporó al roster. Era una esteneógrafa, de 132 libras, que jugaba en el shortstop mejor que todos los hombres de esa posición en la Liga. Enseguida Eleanor comenzó a entrenar con el equipo, pero cuando llegó la hora del juego, el mánager Buck Etchison y el umpire Bill Angstadt anunciaron su oposición a que la muchacha jugara, e informaron del caso al presidente de la National Association, Geoirge Trautman, quien anuló el contrato, con el respaldo de comisionado, Ford Frick. Trautman anunció en seguida la prohibición de que algún club de las ligas menores firmara mujeres. Antes de esa prohibición, hubo varios intentos parecidos, como el de Babe Didrikson y Jackie Mitchell, quienes también fueron vetadas en 1933. Pero el siete de septiembre de 1936, Frances (Sonny) Dunlap jugó en el rightfield los nueve innings de un encuentro entre Falletteville y Cassville, clasa D de la Arkansas-Missouri League.“El propósito de la educación es reemplazar una mente vacía por una abierta”... Malcom S. Forbes.-Juan no estaba, pero está.- Un jonrón de 433 pies del dominicano Juan Soto (Nationals), frente a lanzamiento de Chad Green, selló victoria de 5-3 sobre los Yankees. Que Soto dispare jonrones no es novedad, pero sí lo es que cuando comenzó ese juego él no había llegado a las Mayores. La explicación…: El juego en cuestión comenzó el 15 de mayo, cinco días antes de que subieran a Juan a Grandes Ligas. Esa vez tuvieron que suspender la acción por mal tiempo, y decidieron terminarla el lunes pasado. Fue cuando el quisqueyano disparó su cohete…No pasó nada.- Los Indios se llevaron un sustazo porque el pelotazo que recibió el lanzador barquisimetano Carlos Carrasco en el codo pareció que había causado graves lesiones. Pero solo sufrió daños cutáneos. Reaparecerá al salir de la lista de los lesionados.“Nunca conocí a un lanzador que tratara de pegarle la pelota a un bateador por la cabeza. La mayoría han sido como yo...: si quería darle un bolazo a alguien, por razones de comodidad apuntaba a las partes más grandes”... Bert Blyleven.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.