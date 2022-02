audima

18 de febrero de 1972

Agrupa el gobierno a los cañeros. El gobierno federal unirá a todos los productores de caña de la región en una Asociación de Sociedades de Crédito Ejidal y Agrícola, con el propósito de controlar de una manera más efectiva la derrama de créditos para ese cultivo, mediante la participación conjunta de la Financiera Nacional Azucarera y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. El programa suprimirá a la Compañía Azucarera de Los Mochis como intermediario en el manejo de los créditos. Los funcionarios de la Financiera ya se encuentran aquí.

Amplían el Palacio Municipal. El recinto oficial del municipio de Ahome está siendo objeto de una nueva ampliación y una mejor distribución de sus oficinas, considerando que en todos aspectos se debe de dar una mejor atención al público, expresó el alcalde Nicanor Villarreal. Villarreal afirmó que se está procediendo a la ampliación del edificio del Palacio Municipal, pues algunas de las oficinas están siendo demasiado reducidas e insuficientes para atender todos los asuntos que se tramitan.

Sadat dispuesto a renunciar.

El Cairo. El presidente Anwar Sadat declaró que está dispuesto a renunciar a menos que el país apruebe su política para el Medio Oriente. “Abandonaré el cargo si considero en momento alguno, que la confianza en la dirección política es tema de duda”, dijo el presidente ante una reunión de emergencia del congreso de la Unión Socialista Árabe. Agregó: "Ahora he dicho cuanto tengo que decir y espero oír de vosotros".

El presidente tiene casi asegurado un abrumador apoyo de los 1,500 miembros del congreso que integran el cuerpo legislativo más grande de Egipto. La actitud dinámica de Sadat es aparente consecuencia de los motines estudiantiles para exigir la guerra con Israel, una política enérgica frente a Estados Unidos y la finalización de la actuación que no es de guerra ni de paz, imperante desde las hostilidades de 1967. Sadat no ofreció detalles de un nuevo plan para llegar a la guerra, que según dijo a las fuerzas militares, "es inevitable".

18 de febrero de 1997

Sólo los ricos pueden defenderse de Hacienda. La absolución de Raúl Salinas del delito de defraudación fiscal es el resultado de una defensa costosa ante la Secretaría de Hacienda, quien no pudo comprobar tal ilícito, o simplemente hubo deficiencias en la integración de averiguación. El ingeniero Ricardo Félix Della Roca, presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, dijo que de ello se deduce que, con los suficientes recursos, es posible comprar una buena defensa, ya que cuesta bastante un cuerpo de abogados para combatir y ganarle a Hacienda.

Libre mujer que asesinó a su presunto violador. México, D.F. Una mujer de 27 años y madre de 5 hijos, que durante un año estuvo en prisión por asesinar a balazos a un hombre que trató de violarla, quedó libre por disposición de un juez previo pago de una fianza equivalente a 1,760 dólares. En los últimos días, diversos grupos feministas realizaron protestas para apoyar a “Claudia” y exigir que fuera puesta en libertad, incluso enviaron cartas al presidente Ernesto Zedillo con más de tres mil firmas.

Texana tiene reloj de Pancho Villa. San Antonio. Herencia de su padre, una mujer guarda como su máximo tesoro un reloj de oro y diamantes valuado entre 30 mil y 50 mil dólares que supuestamente fue propiedad del líder revolucionario mexicano Pancho Villa. Frankie Lee, de 73 años, dijo que la historia que siempre contó su padre es que Doroteo Arango confiscó la joya a un hombre al que mató en la Ciudad de México. Villa después cambió el reloj por un automóvil nuevo marca Buick, de la agencia de su padre.