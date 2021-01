9 de enero de 1971

Nueva legislación agraria. El primer magistrado de la nación, licenciado Luis Echeverría, al enviar a la Cámara de Diputados la iniciatia de la Ley Federal de Reforma Agraria. “La iniciativa de ley que enviaré al Congreso, proponiendo sustituir el Código Agrario en vigor, es para fortalecer el ejido, la pequeña propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad”, declaró Echeverría. Después de casi tres decenios de vigencia del actual código y apreciados algunos problemas jurídicos que representa, es un imperativo social el nuevo instrumento jurídico que se propone.

Minicomercios inconformes por multas. Voceros de la Unión de Pequeños Comerciantes, elevaron voces de protesta por sanciones aplicadas por el ayuntamiento a sus asociados, considerándolas completamente improcedentes por haberse falseado las de-nuncias. Dos comerciantes fueron notificados de que se les aplicarán sanciones económicas por vender azúcar a precio superior al autorizado, siendo que estos dejaron de vender azúcar desde hace dos días.

Sadat prepara a Egipto para la guerra.

El Cairo. El presidente Anwar Sadat preparó a Egipto para la posibilidad de una nueva guerra y anunció que no aceptará nuevas prórrogas en el armisticio si no hay verdaderos progresos en las negociaciones de paz. “Jamás nos rendiremos en circunstancia alguna, porque es más honorable morir de pie, defendiendo nuestra patria y el honor, que vivir sometidos a las condiciones de Estados Unidos e Israel”, afirmó. El gobierno instó a todos los egipcios a prepararse para “la batalla que lo significará todo”. "Los próximos seis meses serán decisivos y el cinco de febrero, cuando vence el armisticio, encararemos el primer paso decisivo en la nueva etapa", advirtió Sadat. Reiteró la resolución de recobrar todos los territorios árabes ocupados por los israelíes a raíz de la guerra de 1967.

Vuelven a la Madre Patria. Después de disfrutar de las festividades de Navidad y Año Nuevo, regresan a España la señora Maícha Bermúdez de Menéndez de Llano y sus hijitos Adela Verónica y Antonio. Los distinguidos viajeros disfrutaron sus vacaciones al lado del licenciado Benito Bermúdez y doña María Luisa de Bermúdez, quienes estuvieron encantados con esta visita. A bordo de un autobús se dirigieron a la capital mexicana, para de ahí abordar un avión con destino a Madrid.

9 de enero de 1996

Multa a quien desperdicie agua para riego. Multas económicas que van hasta los 400 pesos, son las que se les está aplicando a los productores que desperdician el agua que es utilizada para el riego de sus cultivos. Esta es una medida que se está implementando para aquellos que no hagan buen uso y manejo del vital líquido. Además, hay un programa de concientización para que los productores y regadores no desperdicien el agua que se utiliza para regar los cultivos establecidos en la región. Ahora, el riego que se vea descuidado, se le cortará el agua.

Se desploma crecimiento de Telmex. México, D.F. Debido a lo caro del servicio, el desmesurado aumento en el cobro por servicio medido y por la crisis, Telmex no ha salido bien librada, al desplomarse en un 50% el crecimiento anual en la colocación de líneas y registrarse en promedio, un 30% de rezago en la recuperación de adeudos. La disminución en la venta de líneas es producto de la recesión económica, aunque se espera recuperar los niveles de crecimiento en infraestructura y venta de servicios.

Piden a cubanos pagar impuestos. La Habana. Las autoridades pidieron a la población contribuir con un disciplinado pago de impuesto este año, ante la drástica reducción del déficit presupuestario que en sólo dos años cayó en un 85%. Pagar impuestos es un inexcusable deber social, sobre todo de aquellos que más ingresos reciban, dijo el ministro de Finanzas, Manuel Miyares. La recaudación de impuestos es una obligación desconocida para más de la mitad de los habitantes de la isla.