Saldo de Fin de Año en Ahome, menos rojo que el de Navidad

Menos rojo. De no ser por la muerte de un joven en el canalazo en el ejido El Tule, sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), en la mañana del 1 de enero de 2022, el saldo de los festejos de inicio de año hubiera sido blanco. Tras el amanecer del primer día del año algunos mandos de los cuerpos de seguridad habían cantado victoria porque la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero había sido en blanco. Pero ese accidente los sacudió. De hecho, ayer en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del secretario Genaro García; el tesorero Antonio Vega y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo, el alcalde Gerardo Vargas Landeros lamentó ese percance. Sin embargo, en la comparación del resultado del saldo de Navidad, el de este fin e inicio de año fue mejor. Y lo que presumieron es que no hubo tanto balazos al aire, como en años anteriores. Ni se diga del decomiso de 350 kilos de pirotecnia. El colofón de esto es que ayer incautaron casi ¡tres toneladas de pólvora! Para ejemplificar la magnitud del decomiso, Vargas Landeros enfatizó que con eso destruyen el Palacio Municipal.

Prórroga. Dicen que algunos síndicos de Ahome se emocionaron al llegarles información de que el diputado de Morena Serapio Vargas promueve una iniciativa de reforma para que sean electos 30 días después de la llegada del nuevo gobierno municipal. Muchos ven bien esto porque a como está el alcalde que entra realiza el plebiscito cuando quiere y como quiere. Sin embargo, esto no es lo que les emociona a los actuales síndicos sino el transitorio que plantea el legislador morenista. Este consiste en que los actuales síndicos se queden hasta diciembre del 2024. Esta parte ya no les gustó a no pocos mucho, menos a los que ya se andan moviendo para participar.

En análisis. Por cierto, ningún priista se ha acercado a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucio-nal en Ahome para mostrar sus aspiraciones para síndico. No solo eso sino el apo-yo del partido. Dicen que el líder del tricolor en Ahome, César Emiliano Gerardo, tiene claro que ese proceso es ciudadano, pero van a analizar el tema. En el PAN parece que por el momento no es tema, y más con lo que le pasó a su dirigente Ariel Aguilar, a quien un sujeto le baleó su negocio. Ni se diga en el PRD.

El fondo. La diputada federal Ana Ayala Leyva se mueve en algunos sectores para lo que venga. Ayer se reunió con los líderes y productores afines al proyecto morenista. Es decir, con quienes le disputan el liderazgo en el campo a las otras organizaciones agrícolas, principalmente a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, filial priista. El tema fue la reforma fiscal, en cuya exposición tuvo algunos errores. Su guión estaba dirigido a que se viera que la definición del presupuesto que elaboraron para el 2022 en el campo fue para beneficiar a los mediados y pequeños productores. Sin embargo, algunos vieron que el fondo de la reunión es meramente político.

La criba. Algunos funcionarios estatales se le vinieron los nervios al entrar el año. Y es que la “voladora” no les llegó en los dos meses del año pasado tras el arribo de Rubén Rocha Moya a la gubernatura. Hay versiones de que la totalidad de los cambios en la estructura gubernamental estatal no se dieron en ese tiempo para hacerlos entrando el 2022. Y ya estamos en este año. Así es que mientras unos están estresados porque les pueden dar las gracias, otros sufren de ansiedad porque se desviven por entrar.