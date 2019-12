Saldo positivo en Navidad

A pesar de que fueron detenidas 88 personas, por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, por lo pronto las autoridades municipales, encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, reportan saldo blanco en la primera etapa de los festejos navideños, solo una persona falleció en un accidente, no hubo asesinatos, pero no hay que bajar la guardia antes de fin de año o antes que concluya el operativo de seguridad “Guadalupe-Reyes”.

Tampoco se perpetraron robos en comercios y desde las sindicaturas reportaron que todo estaba tranquilo y esto es muy importante porque por las derramas económicas que provocan los aguinaldos, en estas fechas hay mucho dinero circulando y por lo común los delincuentes están a la expectativa para aprovechar cualquier descuido de la gente y de las corporaciones policiacas.

De seguir así los días que restan del año, Los Mochis pueden recuperar su imagen de ser una de las ciudades más tranquilas de Sinaloa, aunque de todas maneras no hay que confiarse demasiado y tomar las medidas de precaución necesarias.



Popurrí. Aparte de dar la bienvenida a la Navidad con el silbato de “La Leona”, ubicada en la azotea de la estación central, los Bomberos de Los Mochis tuvieron una Nochebuena bastante ajetreada por el cúmulo de incendios de solares baldíos que se suscitaron, la mayoría de ellos provocados por juegos pirotécnicos que fueron arrojados por personas irresponsables.

Para la medianoche el comandante Jesús Flores reportó que los elementos que se encontraban de guardia en las tres estaciones de la ciudad ya llevaban 10 salidas de emergencia, y esto a pesar de los llamados que se han hecho a los padres y madres de familia para que no permitan a sus hijos jugar con estos fuegos. Se espera que para el fin de año haya más conciencia y disminuya este tipo de incendios que más que accidentales son provocados y bastante peligrosos.



DINERO. Sigue la polémica de la aprobación del presupuesto estatal efectuada la madrugada del 24 de diciembre. El diputado morenista Pedro Villegas Lobo no quedó muy contento y acusa a sus compañeros que se comportaron bastante débiles y entreguistas y que no hicieron las reasignaciones suficientes.

Mientras tanto el gobernador Quirino Ordaz, sin entrar en discusiones califica como “equilibrado” el presupuesto, y adelanta que también se puede considerar austero, porque bajarán las participaciones del gobierno federal y por lo tanto hay que esforzarse a hacer más con lo mismo para atender las necesidades prioritarias de los sinaloenses.



GASOLINA. Que no habrá gasolinazos como en sexenios anteriores, sino simplemente una actualización del IEPS conforme a la inflación, aclaran desde el gobierno de la Cuarta Transformación. En la magna el impuesto pasará de 4.57 a 4.95, esto es de 38 o 40 centavos por litro, mientras que en la premium de 4.06 a 4.18, con alza de 16 centavos por litro. Que no se deben sorprender con falsas noticias de que subirá 5 pesos por litro.