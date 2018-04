Saldos del debate

¡Ah si las plazas y auditorios votaran…! Florestán.

Del debate del domingo entre los candidatos presidenciales hay varios saldos.



En primer lugar el reposicionamiento de Ricardo Anaya tras semanas de ser rehén del tema inmobiliario y las acusaciones de lavado de dinero, a pesar de que José Antonio Meade lo equiparó con el modus operandi del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, preso y sujeto a proceso.



Luego el caso de Andrés Manuel López Obrador en ese escenario que le altera. Lo suyo es la plaza con su amplia feligresía que le apoya, respalda y celebra todo. No le gusta eso de compartir espacio con opositores, ya electorales, ya intelectuales, como lo dejó ver con su actitud: llegó sin saludar a nadie, ni a candidatos ni conductores, y así se fue antes que nadie, sin despedirse. Hubo un instante que retrató las dos personalidades, cuando José Antonio Meade fue a estrecharle la mano hasta su atril, lo que no hizo ningún otro, momento que sorprendió al tabasqueño que no tuvo el mejor desempeño aunque a la medianoche subiera un video donde se declaraba ganador. Del lenguaje físico ya hablarán los especialistas, pero no estaba cómodo y mandó el mensaje de enojo.



Punto culminante fue cuando Meade lo señaló como propietario de tres departamentos, luego fueron dos, a lo que replicó que si los encontraba se los regalaba, lo que el ciudadano del PRI documentó el lunes por la tarde y que de nuevo López Obrador negó diciendo que se los había donado o heredado a sus hijos, mitad para ellos, mitad para mí, lo que siendo cierto, no consta en el Registro Público de la Propiedad.



En el caso de Meade, sí, fue el que más propuestas hizo, pero no conmovió, como él mismo acepta diciendo que lo suyo es ser el candidato más honesto y preparado, con más y mejores propuestas de gobierno, lo que en un debate no impacta.

Margarita Zavala, le decía ayer, quedó a deber, y Jaime Rodríguez en su personaje de El Bronco.



No obstante, no veo a López Obrador perdiendo un solo voto de sus seguidores duros, pero no lo veo tan claro en el caso de indecisos, ya saldrán las mediciones.



En fin, que este debate podría ser lo que faltaba para que Anaya se acerque a López Obrador y Meade tome decisiones de equipo y campaña.



No levantar podría llevar a otra decisión haciendo realidad el dicho de López Obrador: todos como uno solo, contra mí.



Igual se le concede.



RETALES



1. DESTINO.- Eugenio Ímaz, que dejó la dirección del Cisen a la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong en enero y fue designado ministro en la embajada de México en Madrid, llegó el sábado;



2. ACUERDO.- Pues pese a lo que se aseguraba, podríamos estar en la víspera de la firma del nuevo TLC. El peor escenario sería dejar el actual como está. Y el artífice de esta operación que se dio por perdida desde el principio, ha sido Ildefonso Guajardo; y



3. DUDAS.- El magistrado de Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, el del proyecto que le dio el registro a Jaime Rodríguez, tiene las quejas de Margarita Zavala contra el INE por el financiamiento privado. Y el registro de su emblema lo tiene Indalfer Infante, que votó por él. ¿Resolverán estos casos en la sesión de hoy?



Nos vemos mañana, pero en privado.