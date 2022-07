Saldrá la verdad de medicinas caducadas

Sin decir agua va, el gobernador del estado anunció la mañana de ayer el incremento al servicio de transporte público en la entidad. Los camiones que no tengan aire acondicionado cobrarán 11 pesos, los que sí cuenten con sistema de refrigeración cobrarán 12 pesos, y la gente que viaje en los camiones "Puro Sinaloa" pagará 12.50 pesos. En general, el aumento fue de un peso, lo cual seguramente afectará en el bolsillo de los sinaloenses que usan este medio de transporte para desplazarse hacia su trabajo, a la escuela o de esparcimiento. El argumento de los transportistas es que la tarifa de cobro es insuficiente ante el aumento en los costos de las refacciones y el combustible. El dirigente de la Alianza de Camiones en Mazatlán, Faustino Mejía Chávez, dijo que el aumento de un peso es bueno, pero no suficiente ante el incremento en el costo de los insumos. La nueva tarifa entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial del Estado.

El dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, arremetió nuevamente contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ahora en Culiacán. En una conferencia, reiteró que el Químico tiene las semanas contadas y que va a seguir la misma suerte del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. No es la primera ocasión en la que el también exalcalde de Culiacán se lanza contra Benítez, de quien asegura que es una piedra en el zapato del gobernador. Según sus dichos, el presidente municipal morenista anda en 'peda y los bisnes' y tiene descuidadas a las colonias de la ciudad. Torres Félix ha sido reiterativo en el destino político que correría Benítez. ¿Sabrá algo o solo lo dice para jalar los reflectores mediáticos?.

Este miércoles habrá noticias sobre el caso de los medicamentos caducados en el hospital municipal Margarita Maza de Juárez. Son una tonelada aproximadamente, que a decir del alcalde Guillermo Benítez, la recibieron en donación por parte del Hospital Militar y no les representó ningún costo. El director del nosocomio, Endy Ramos Aragón, fue congruente al decir que no se debe de acusar a nadie a la ligera, lo cual se ha convertido en moda hoy en día. “Nosotros somos diferentes”, aseguró. La cita es hoy a las 9:00 en la sala de cabildo.

Habitantes de las comunidades rurales en el municipio de Rosario han recibido constantes llamadas de extorsión por parte de un hombre que se identifica como jefe de plaza para un grupo delictivo. Les exige hasta 30 mil pesos para brindarles “seguridad”, de lo contrario mandará a los armados, según un audio al que se tuvo acceso. Las autoridades han llamado a la población a no contestar llamadas con números telefónicos que no conozcan, o en su caso colgar de inmediato cuando se trate de una llamada para intimidar mediante el engaño. Aun así, la gente pide a la alcaldesa Claudia Valdez que ordene patrullajes constantes por la zona rural, que les garantice la seguridad.