Saldré raspado...Es seguro. El capitán de Marina Federico Rivas Valdés sabe de lo que habla. Con más de 15 años en actividades de seguridad pública, ha pasado por las filas de la Policía Federal, por las de la Policía Estatal y ahora en la Municipal, como secretario de seguridad en Mazatlán. La experiencia abunda...Al igual que las críticas recibidas por su paso en Chiapas, Veracruz y Morelos. En Veracruz cuenta que fue el único subsecretario que concluyó su periodo con el cuestionado gobernador Javier Duarte y quedó en medio del conflicto con su relevo Miguel Ángel Yunes. Se dice apolítico. Pero lo vivido en Veracruz y Morelos con el gobernador futbolista y nada político Cuauhtémoc Blanco, le da cierto nivel de que entiende la política, aunque no lo comparta. Aquí no le resultará difícil entender la situación con un alcalde que de casualidad llegó al cargo, improvisado y limitado, con un secretario del Ayuntamiento que no canta mal las rancheras. Rivas Valdés ya inició la “limpia” en la Policía Municipal. “Mandó de vacaciones a unos jefes policiacos”, dijo el martes. Y las cinco coordinaciones quedaron en manos de gente de su confianza. Militares de Marina. Pero la limpia en serio en la corporación municipal vendrá a partir de octubre. Si cuando el equipo especial de Marina que se encuentra en estos momentos en Sonora elaborando estudios de confianza a las policías concluya allá su trabajo y se desplace a Mazatlán. Con los resultados de esos estudios habrán de tomarse decisiones. Extrañó que en el encuentro con miembros de Canaco Mazatlán mencionara que el anterior secretario (Ramiro Lizárraga) no le hizo entrega del cargo. Y ejemplificó: “Es como si llegara a tomar posesión de la casa y se tiene que llamar al cerrajero para abrirla”. Ramiro Lizárraga tal vez no entregó el cargo por la forma en que fue tratado por el alcalde Luis Guillermo Benítez. Y de eso deberá de enterarse el nuevo secretario, porque así se las gasta el alcalde. Con un mes al frente de la Policía Municipal, sería poco serio realizar una evaluación. Tampoco medir si es o no efectivo. Habría que esperar un tiempo prudente.

Resucita Higuera. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN tomó el acuerdo de nombrar a seis sinaloenses como “consejeros nacionales”. Entre ellos designó al tres veces alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera. Al exdirigente estatal del PAN en el sexenio malovista, Edgardo Burgos, y a Evaristo Corrales. Los tres casi desaparecidos en los últimos meses. También fueron tres mujeres las designadas. La hermana del exdirigente estatal del PAN, Sebastián Zamudio Guzmán, la señora María Zamudio Guzmán, Vanesa Sánchez y Adriana González. El nuevo comité directivo estatal ni siquiera fue tomado en cuenta.

No se confundan. El diputado federal de Morena, Maximiliano Ruiz, menciona que se autorizó un subsidio al diesel para acuicultores. Habría que verlo. Porque hasta la fecha, los pescadores de altamar, de bahías y esteros no han recibido ni la más mínima atención a sus demandas de subsidio al diesel marino. El 24 de este mes arranca la zafra camaronera en bahías y esteros. El 30, la de altamar. Hasta hoy, el Gobierno de la 4T no les ha respondido a la promesa que AMLO les hizo a los pescadores de bajar el precio del combustible. Habla, y lo dice bien el secretario de Pesca, Sergio Torres, si no hay apoyo condena a morir a la pesca.